Alla scoperta di Tovena tra antichi valichi, natura e panorami suggestivi

Un cammino attraverso paesaggi incantevoli dove si incontrano i segni della storia rurale, civile e religiosa di questo territorio unico.



Da Tovena, antico borgo dalle caratteristiche case in pietra adagiato ai piedi del Passo San Boldo, imboccheremo un sentiero che, inerpicandosi sui pendii boscosi e regalandoci degli scorci molto suggestivi, ci permetterà di guadagnare quota fino a raggiungere la località Casere Monvecio.



Il Passo San Boldo, noto come “la strada dei 100 giorni” per le vicende legate alla Grande Guerra, fu fin dai tempi più antichi un punto di passaggio molto frequentato da pastori, mercanti e pellegrini, tanto che ancora oggi le loro tracce sono visibili.



E noi seguiremo le loro orme intraprendendo un viaggio emozionante tra paesaggi ricchi di fascino, storia e natura.



RITROVO: Cison di Valmarino (TV). Il punto di ritrovo verrà indicato nella conferma di prenotazione.



DURATA: 6 ore circa soste incluse (variabile a discrezione degli organizzatori e delle condizioni meteo).



TARIFFE: € 15 per gli adulti. € 8 per i ragazzi dai 12 ai 14 anni. Fino agli 11 anni gratuito.



LUNGHEZZA: 10,5 km

DIFFICOLTÀ: medio. Adatto a partecipanti dai 12 anni in su con un buon livello di allenamento e abituati a camminare in montagna.

DISLIVELLO: 700 m.



EQUIPAGGIAMENTO:

abiti comodi, possibilmente a strati, giacca o mantellina impermeabile, scarpe da trekking, almeno 1 lt di acqua a persona, snack, crema solare, cappello, mascherina, gel disinfettante. Consigliati bastoncini da trekking se pratici all’uso.



COME PARTECIPARE:

LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA E VA EFFETTUATA ENTRO DUE GIORNI PRIMA DELL’USCITA secondo una delle seguenti modalità:

- compilando il modulo al seguente link: https://bit.ly/2XDXzuo

- scrivendo una email a giulia@beescover.com;

- inviando un messaggio su Whatsapp o telefonando al numero +39 324 5461686.

La conferma di prenotazione sarà data tramite comunicazione specifica a ciascun partecipante.



CONTATTI

www.beescover.com

giulia@beescover.com

Whatsapp/tel.: +39 324 5461686



MAGGIORI INFORMAZIONI: https://www.beescover.com/dove/alla-scoperta-di-tovena/



Escursione gestita da Guida Ambientale Escursionistica associata AIGAE, abilitata ai sensi della L.R. E.R. n. 4 del 1/2/2000 e successive modifiche.

