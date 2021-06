Tra storia e mistero, il dark festival

In occasione del Dark Fest, Festival dedicato al mondo della MAGIA, del MISTERO, dell'alchimia, della cultura goth,

presso l’area conferenza l’Associazione culturale Ghost Hunter Padova, sarà presente, per presentare la nostra attività associativa e il lavoro svolto in anni di ricerche. Tra Storia e Mistero sarà il titolo della nostra conferenza.

Gli orari delle conferenze, che dureranno circa un ora sono alle ore 12 e 16.



La capienza massima della sala per adeguamento delle norme Anti Covid-19 sarà di 75 persone su prenotazione al desk infopoint che troverete all'ingresso evento.



* L' ACCESSO ALLA CONFERENZA E' SUBORDINATO ALL'EVENTO *

