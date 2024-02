Trafficanti di natura - Incontro con il giornalista ambientale Rudi Bressa

Incontro con il giornalista ambientale Rudi Bressa



Ha un valore stimato che si aggira intorno ai ventitré miliardi di dollari l’anno ed è una delle principali minacce alla biodiversità. Il traffico di specie selvatiche è il quarto tipo di commercio illegale, dopo droga, esseri umani e armi, e contribuisce in maniera decisiva e spesso criminale al declino di diverse specie animali e vegetali. Il giornalista scientifico Rudi Bressa racconta questo mondo sommerso ed esteso attraverso alcune delle specie più a rischio, dalle più famose (come tigri ed elefanti) alle meno conosciute (come anguille e cavallucci marini). E non mancano le piante: dal teak al palissandro, la loro richiesta contribuisce alla deforestazione e mette a rischio la biodiversità delle specie autoctone. Parlando con esperti, riportando i più recenti studi e gli esempi di cronaca e citando importanti inchieste, Bressa spiega le dinamiche di questo traffico e le motivazioni che lo alimentano, aprendo una finestra sul suo legame con la perdita di diversità biologica che mette in pericolo non solo le economie, i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare, ma anche la qualità della vita delle persone in tutto il mondo.



Rudi Bressa è giornalista ambientale e scientifico, specializzato in temi relativi alla sostenibilità, alla crisi climatica, alla transizione energetica e alla protezione della biodiversità. Collabora con diverse testate nazionali, tra cui “Le Scienze”, “Huffington Post”, “Domani” e “LifeGate”, e con alcune pubblicazioni internazionali. Le sue più recenti inchieste sul traffico di specie sono state finanziate dal Journalism Fund e dall’IJ4EU. Until the Last Roar è stata segnalata come una delle migliori inchieste del 2021 dall’Earth Journalism Network, mentre l’inchiesta sul teak ha vinto nel 2022 l’Hostwriter Prize Award.



L’incontro è realizzato nell’ambito di Fuori-festival, rassegna di incontri per orientarsi nel mondo che cambia, e del Patto per la Lettura in Area Montebellunese.



L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione CombinAzioni con il patrocinio della Città di Montebelluna e in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Montebelluna, il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna, la Cooperativa Pace e Sviluppo e la Libreria Zanetti.