Con l'arrivo della bella stagione ritorna anche la passeggiata Tramonti asolani, che vi porterà dal Museo Civico alla Rocca.

Lungo il percorso verranno letti dei brani sul borgo di Asolo, tratti dalle opere di Gian Francesco Malipiero, in ricordo dei 50 anni dalla sua scomparsa.

All'arrivo in Rocca infine potrete ammirare il tramonto da un punto panoramico diverso dal solito.



• Venerdì 21 luglio, ore 20.00

• Costo di €8 a persona comprensivo di biglietto d'ingresso ai due siti

• Gratuito per i minori di 6 anni

• Prenotazione obbligatoria al 347 5735246 (telefonate e WhatsApp) o allo 0423 952313 o scrivendo una mail a info@museoasolo.it

• Ritrovo presso il Museo Civico alle 19.45





Si consiglia di indossare scarpe comode.