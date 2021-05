Tramonti asolani: passeggiata alla Rocca

✹ Tramonti asolani ✹ è una passeggiata serale dal Museo Civico alla rocca di Asolo, recentemente aperta dopo una lunga fase di restauro.

Una voce narrante offrirà ai passeggiatori alcuni spunti di storia e cultura asolana lungo il percorso con arrivo alla rocca, dalla quale godere dello straordinario spettacolo del tramonto e dei suoi splendidi colori.



✹ Durata di circa 2 ore

✹ Costo di 8€ a persona

✹ Gratuito per i minori di 6 anni

✹ Prenotazione obbligatoria telefonando o lasciando un messaggio WhatsApp al 347 5735246 o scrivendo una mail a info@museoasolo.it

✹ Ritrovo presso il Museo Civico



Si ricorda che il numero di partecipanti è limitato, per cui la prenotazione è assolutamente necessaria. In caso di rinuncia è necessario avvisare ai contatti indicati.

L'evento si svolge nel pieno rispetto delle misure anti contagio:

✹ mascherina obbligatoria lungo tutto il percorso

✹ mantenere il distanziamento interpersonale



Si consiglia di indossare calzature comode