"Assaggi d’arte”, l'aperitivo dei giovedì sera trevigiani

Da fine aprile a metà giugno, Trattoria Hesperia diventerà il “place to be” dei giovedì sera trevigiani con “Assaggi d’arte”, un nuovo modo di vivere l’aperitivo. Hesperia e il noto marchio di gin made in Treviso Trevisi Gin organizzeranno delle serate nelle quali si incontreranno il buon cibo, i cocktail a base di gin e l’arte, il tutto con un occhio alla beneficenza.



Nel plateatico dell’Hesperia, accanto alla Loggia dei Cavalieri, sarà possibile fare aperitivo con tre diversi cocktail a base di Trevisi Gin preparati dal bartender Jibril De Monte, accompagnati dai cicchetti ideati per l’occasione da chef Paride. Un happy hour in cui farsi prendere per la gola, ma non solo: ad ogni serata, infatti, sarà presente un diverso artista che intratterrà gli ospiti decorando le bottiglie di Trevisi Gin secondo stili e temi sempre differenti. Le bottiglie decorate andranno all'asta e il ricavato andrà all’associazione “Il Filo di Simo”, un’organizzazione di volontariato che offre supporto a chi sta vivendo un momento di difficoltà emotiva e alla sua famiglia.



Il tema della prima serata del 27 aprile sarà il mito di Ulisse e le sirene: l'artista sarà Sarah Cappadona. A partire dalle 18:30.



In caso di maltempo l’evento verrà annullato.