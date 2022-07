"I tre porcellini" - Spettacolo teatrale per famiglie

Secondo appuntamento con la rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle famiglie. Giovedì 21 luglio in scena c'è lo spettacolo “I tre porcellini” di Anna Paganini Bresaola, compagnia teatrale "I Gotturni" di Villafranca (VR) presso piazza Martiri della Libertà. Inizio spettacolo ore 21.00.

La favola de "I tre porcellini" elaborata da Anna Paganini e Francesco Bussi, è un viaggio affascinante in un classico, rivisitato alla maniera dei cantastorie: tre porcellini alle prese con un lupo, diciamo sprovveduto, che tra travestimenti e canzoni alla fine ha sempre la peggio. In scena ci sarà un carretto che si trasforma davanti agli occhi degli spettatori in bosco, casette e schermo per ombre cinesi. Le canzoni originali, in parte cantate dal vivo, accompagnano lo spettacolo ricco di momenti molto divertenti. I pupazzi sono manovrati dall’attrice Anna Paganini che fa anche da narratore, mentre il lupo è interpretato da Francesco Bussi.

Pupazzi, narrazione e canzoni e tanto divertimento per grandi e piccini.

Ingresso libero e gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Per informazioni: ufficio cultura tel. 320 4335988