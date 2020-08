Treeloquio live all'Inverness Pub di Mareno di Piave

Venerdì 14 agosto sul palco del giardino estivo dell'Inverness Pub arrivano i TREEloquio! Tre cugini, uno di essi lontanamente acquisito, si ritrovano lungo la strada della vita e, in un dialogo di trilogie musicali, accompagnano l'ascoltatore in una notte di preludio di ferragosto. Riarrangiamenti in chiave acustica di canzoni italiane e straniere a tema.



Lara Casagrande VOCE

Nicola Casagrande VOCE &TASTIERA

Alessandro Furlan VOCE&CHITARRA