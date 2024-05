Trek and Brunch - Escursione tra le colline del Prosecco e brunch panoramico

A Farra di Soligo, nel mezzo dell'area patrimonio dell'UNESCO, l'uomo e l'ambiente hanno lavorato insieme per creare un paesaggio unico. Generazioni di uomini hanno modellato la terra con le proprie mani, portandole rispetto e trasformando i suoi frutti in prodotti unici. Percorreremo alcuni tra i sentieri più belli di Farra di Soligo e ci godremo un gustoso brunch con i prodotti dell'azienda agricola "Riva Del Baldachin" godendo di una splendida vista sulle colline e sulla pianura. DATI TECNICI ESCURSIONE ??Difficoltà : Facile ?Dislivello: +350 m ?Durata: 7 h (variabili in base alle soste) ?Lunghezza: 7 Km DOVE E QUANDO? ?? Domenica 12 Maggio ?Farra di Soligo (TV) ??Orario di ritrovo: ore 9.30 IL COSTO? ?Escursione + brunch: - 40€ Adulti (pranzo compreso) - 20€ Ragazzi fino a 15 anni (pranzo compreso) CHI PUO’ PARTECIPARE? L’ itinerario non è molto impegnativo, adatto agli escursionisti poco esperti ma in buona forma fisica. Adatto alle famiglie con bambini abituati alla camminata. ATTREZZATURA RICHIESTA Abbigliamento e calzature da escursionismo idonei alla stagione, bastoncini da trekking (consigliati), zaino, acqua, snack. La quota COMPRENDE: accompagnamento guida ambientale escursionistica AIGAE, brunch (Prosecco DOCG prodotto dall'azienda agricola Colle del Baldachin, pane, olio, affettati, formaggi, torta salata, acqua, dolce, caffè) La quota NON COMPRENDE: trasporto, spese extra. Per l’iscrizione verrà richiesto il pagamento anticipato della quota guida (20€) tramite Satispay o bonifico. Nel caso di ritiro precedente alle 48h od annullamento causa maltempo, l’importo versato verrà rimborsato. In base alle condizioni meteo le guide si riservano di modificare la percorrenza dell'escursione, di rinviarla o annullarla LE ISCRIZIONI SONO APERTE! Per l'iscrizione è necessaria la prenotazione: –WhatsApp: 3280853291 –Email: camminamenti.ambiente@gmail.com –Facebook: CamminaMenti –Instagram: _camminamenti_