Trekking al bosco di Tarzo e pranzo insieme

Il Veneto vanta una grande quantità di mete turistiche e luoghi adatti ad una gita fuori porta, Tarzo è una di queste, simbolo dell’enoturismo che attira e porta in questa provincia migliaia di appassionati. Tarzo si trova nel mezzo delle Colline del Prosecco che si estendono da Vittorio Veneto a Valdobbiadene. Abbiamo organizzato una domenica per gli amanti della natura e dello sport, ovviamente senza tralasciare convivialità e la scoperta di un luogo accogliente dove consumare un buon pranzo tutti insieme tra donne e uomini single di Treviso e provincia!



Come funziona?

Vivrete una giornata di natura sport amicizia e buon cibo a Tarzo in provincia di Treviso.



?Alle 11.00 ritrovo e partenza presso il parcheggio gratuito di fronte alla Chiesa di San Giovanni Battista. Escursione con passeggiata in salita. Difficoltà del percorso: facile. Durata: 60 minuti. Indossare scarpe con suola robusta. Attraverseremo i boschi i borghi dei Con Bassi e dei Con Alti per proseguire in mezzo al bosco dei castagni fino a Nogarolo. Al termine, pranzeremo presso la splendida e accogliente locanda Codirosso in Via Fornaci 15.



Vi aspettiamo, Oj Eventi Single!



Evento confermato se

vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Aiutaci condividendo l’evento sui social e tra i tuoi amici per raggiungere il quorum



Fascia di eta’

aperto a tutte le fasce d’età



Orari

11.00 – 16.00 circa



Menu’

antipasto misto



spiedo



acqua e vino



caffè



Costi

Quota possessori VIP CARD OJ: € 33( 8€ per fermare il posto e 25€ da versare sul posto)



Quota senza VIP CARD: € 36 donna (11€ per fermare il proprio posto e 25€ da versare sul posto)



Quota senza VIP CARD: €37 uomo (12€ per fermare il proprio posto e 25€ da versare sul posto)



La quota comprende: organizzazione tecnica + animatrice oj eventi single single+ menù pranzo





L’evento è su prenotazione

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 10 Maggio. Per il versamento della quota riceverete un messaggio dal team via whatsapp o sms.



Informazioni per il ritrovo

Incontro alle 11:00 alla Chiesa di San Giovanni Battista Vittorio Veneto (Tv)



Per ulteriori informazioni, prenotazioni e domande

Contattare Anthony al 3488781211



