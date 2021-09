TREKKING URBANO CON COLAZIONE - DAL FASCINO DEI TEMPLARI ALLE LEGGENDE DI SAN GIORGIO



DOMENICA 19 SETTEMBRE 2021 ALLE ORE 7.00



Alla luce del primo mattino, a passo veloce, potremo immergerci nella vista della campagna e delle sue acque, ammirare antichi affreschi, riscoprire i percorsi dei pellegrini ed "incontrare" le figure dei santi invocati per secoli dalle genti del luogo. Come perle preziose incastonate nel verde della campagna, visiteremo due piccole antiche chiese, quasi sconosciute ma molto ricche di fascino e storia che attraggono i visitatori curiosi ed appassionati.

La Chiesa di San Giovanni Battista di Tempio di Ormelle rievoca la presenza dei Cavalieri Templari in queste terre e la chiesa di San Giorgio di San Polo di Piave ricorda la battaglia di questo santo contro il drago.

Al termine della visita faremo colazione in compagnia! ?



Caratteristiche tecniche del percorso:

Il percorso non presenta difficoltà tecniche e ha le caratteristiche di una camminata all'aria aperta.

Totali 5 km, senza dislivello su fondo regolare.



?? ALTRE INFORMAZIONI ??

? Luogo dell’appuntamento: Chiesa di San Giovanni Battista di Tempio di Ormelle

? Orario di ritrovo: ore 7.00

? Il prezzo a persona è di 13 euro

La quota di partecipazione include: visita guidata con guida turistica autorizzata e colazione. Pagamento in loco su rilascio di ricevuta di avvenuto pagamento da parte dell’associazione Aregoladarte.

La vostra guida sarà Teresa.

?La prenotazione è obbligatoria ed impegnativa effettuabile tramite email all’indirizzo info@aregoladarte.info

Per maggiori informazioni potete chiamare il numero 349.4107020 ?



?? In caso di condizioni meteo particolarmente avverse l’iniziativa sarà rinviata. Verrete avvisati entro le 24 ore precedenti all’appuntamento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...