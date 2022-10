Valdobbiadene, trekking urbano tra le colline Unesco

Il 31 ottobre, come da tradizione, è la giornata nazionale del Trekking Urbano, manifestazione organizzata dal comune di Siena per riscoprire a passo lento, valorizzare e diffondere l’anima green e sostenibile delle città italiane, tra le quali figura anche Valdobbiadene. L’Ufficio Turistico, il Consorzio delle Pro Loco e l’amministrazione comunale di Valdobbiadene hanno organizzato per lunedì una speciale passeggiata che, partendo dal centro, disegnando un percorso suggestivo, offrirà uno spettacolo unico che intersecherà arte, storia e prodotti tipici dell’enogastronomia locale.

«Occasione perfetta - afferma Isidoro Rebuli, presidente del Consorzio Valdobbiadene - per far conoscere meglio un territorio capace di celare panorami e scorci di indicibile bellezza. L’itinerario proposto in questa edizione è particolarmente interessante. Lo consiglio non solo ai turisti, ma anche ai valdobbiadenesi che desiderano guardare con occhi diversi alla loro terra». Il trekking ripropone il gusto dell’esplorazione urbana, per quanti amano il ritmo lento, lontano dalle folle. Il tema conduttore della XIX edizione è lo spettacolo; guide turistiche esperte e qualificate condurranno i trekkers alla scoperta di scorci inediti, panorami Unesco e sguardi incantati sulla grande bellezza di Valdobbiadene. Fra le tappe figura la chiesa di San Floriano, risalente al 1424, uno dei siti più iconici della città, e non solo per la vista sulle Colline del Prosecco Superiore Docg.

«Il percorso partirà dalla nuova piazza Marconi - spiega il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese - per proseguire verso San Floriano, attraversando Villa dei Cedri e la Cordana. Dalla frazione di Ron ci sposteremo a Funer, con una breve sosta davanti al monumento ai caduti fresco di inaugurazione, quindi ritorno in centro. Il trekking mette insieme la voglia di scoprire le bellezze culturali e urbanistiche con la buona abitudine di camminare a piedi». Il ritrovo e la partenza sono fissati per le ore 14:30 da piazza Marconi, per un percorso di tre ore e circa sei chilometri, di bassa difficoltà, e dunque adatto a tutti. Un viaggio tra passato e presente, tra vicoli rurali e cortili segreti; spetterà al camminatore immergersi e perdersi nelle sinfonie della vegetazione. Prenotazioni Ufficio Turistico di Valdobbiadene (piazza Marconi, Tel. 0423 976975) info@valdobbiadene.com www.valdobbiadene.com