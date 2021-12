Treviblues christmas special a Treviso

Domenica 19 dicembre, in piazza San Parisio a Treviso a partire dalle 15:00, si terrà l’evento natalizio TreviBlues Christmas Special: realizzato in collaborazione con Treviso Comic Book Festival e il Progetto Giovani di Treviso e organizzato dalla crew del Festival “TreviBlues” – fondato da Federico Giusto – che da due anni a questa parte riunisce tutti gli appassionati del genere della Marca Trevigiana e oltre.



L’evento vedrà le esibizioni di “Federico Giusto & The Rockin’ Blues Community”, che per l’occasione presenterà un repertorio di canzoni natalizie Blues, Funk e Rock’n’Roll. Come ospiti saranno presenti “Davide Lipari & The Blue Cats”, power trio Blues attivo in tutta Italia, “Blue Horns”, gruppo di sette fiati di varie età, e Filippo “Volps” Volpato, giovane contrabbassista e liutaio di fiducia dei membri della main band.



Inoltre, all’evento ci sarà il mercatino di Natale con bancarelle che spaziano dall’arte illustrativa, con le opere di Irene Faranda e del Treviso Comic Book Festival che realizzerà, con l'aiuto e le mani di Cazaki e Ale Key, un live painting di palline di Natale decorate a mano), alla cucina, con la rivendita di pandori a cura della Città della Speranza, il cui ricavato andrà in beneficenza.