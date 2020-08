📣🎞📽Con gli occhi del regista📽🎞📣



“Con gli occhi del regista” si propone, di fornire gli strumenti teorico-pratici per poter analizzare e capire le dinamiche tecniche e narrative stanti alla base della produzione audiovisiva.

Con il docente: dott. Ferronato Tommaso.



📚Tema delle lezioni

LEZIONE 1. Inquadratura e Sceneggiatura

--caratteristiche dell’inquadrare e del saper costruire un’inquadratura. Campi e Piani, Prospettiva e luce.

LEZIONE 2. Montaggio e Sonoro

--Il cinema nasce muto e poi…sonoro. Un viaggio nella storia del cinema per capire come il sonoro lo abbia cambiato ulteriormente.

LEZIONE 3. VISIONE FILM a sorpresa

--In questa lezione avremo modo di visionare, dopo una breve presentazione, un film di un grande maestro del cinema contemporaneo.

LEZIONE 4. ANALISI DEL FILM

--Verrà presentato e condiviso con i corsisti un particolare percorso di analisi sul film in questione.

Tutti gli strumenti sin qui acquisiti saranno utili a sviluppare un’indagine a 360 al fine di comprendere

il messaggio del film e l’importante rapporto tra tecnica e poetica.



📆GIORNI ED ORARI

4 incontri da 2 ore ciascuno

si svolgeranno tutti nel mese di settembre alle seguenti date:

9-16-23-30

Dalle 20:30 alle 22:30.

Date e gli orari potrebbero subire delle variazioni.

🏫LUOGO

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

💰COSTI

90 € a persona

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di € 10, sarà valida fino al 31 dicembre 2020.

❗️❗️Il corso si attiverà esclusivamente con un numero di iscritti pari o superiore a 10.

In collaborazione con Sergio Capretta di ValdoTv.

✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 3426723680 - Michael

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito:https://associazioneculturaleanima.it/con-gli-occhi-del-regista/ Mostra meno