Lectio di Albrecht e dialogo filosofico con Del Soldà, 4passi al via

Comincia ufficialmente, venerdì 22 ottobre, la 15esima edizione di 4passi Festival, uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale nel panorama dell’economia sostenibile e solidale, che dopo un anno di pausa torna, per la prima volta nel centro storico del capoluogo trevigiano, con un densissimo calendario di eventi. Incontri, convegni, spettacoli, visite guidate e momenti di condivisione che continueranno poi per le intere giornate di sabato e domenica, e che mirano ad affrontare il complesso tema delle “Città e Comunità sostenibili”.

Il festival apre i battenti alle ore 18 alla Loggia dei Trecento con l’inaugurazione dell’installazione realizzata dall’artista russa Varnara Grankova, protagonista nei giorni scorsi di una residenza d’artista a Treviso in collaborazione con Contarina Spa e Arte Laguna Prize. L’opera d’arte, composta utilizzando solamente abiti dismessi, si intitola Burqa e affronta da un lato il tema della sostenibilità nel mondo della moda, che produce altissimi volumi di rifiuti, e dall’altro quello dei diritti delle donne, in particolare quelle afgane, costrette a vestirsi per nascondere ogni parte del proprio corpo.

Alle 18.30 l’attesa lectio di Benno Albrecht, da pochi mesi rettore IUAV che, nella cornice di San Gaetano, parlerà di Un viaggio nella sostenibilità in architettura, in gioco la relazione uomo/ambiente in tutta la sua complessità, spaziando tra passato e futuro. Interverrà anche l’architetto Chiara Matteazzi del Museo Nazionale Collezione Salce. Alla stessa ora, all’ex chiesa di San Gregorio Magno, Alberto Franceschini, Presidente di CSV Treviso e Belluno, presenterà il Bilancio Sociale 2020 di Volontarinsieme, durante l’incontro Una Comunità in servizio, compendio dell’attività del volontariato trevigiano in un anno decisamente straordinario.

Altri due poi gli appuntamenti in programma alle ore 21. All’ex chiesa di San Gregorio Magno si terrà Sulle ali degli amici, incontro con il filosofo Pietro Del Soldà, ideatore e voce del programma radiofonico Tutta la città ne parla su Rai Radio 3, per parlare e affrontare il senso dell’amicizia e della comunità. All’Auditorium Stefanini, invece, andrà in scena Giobbe, spettacolo teatrale tratto dall’omonimo romanzo di Joseph Roth, interpretato da Roberto Anglisani, che in questa edizione di 4passi sarà protagonista di ben quattro rappresentazioni.

Dalle 15 del venerdì, e per tutta la durata della manifestazione, sarà inoltre visitabile la mostra Amazzonia, il polmone verde della terra, allestita nella Sala d’Arme di Porta Santi Quaranta, che racconta l’esperienza nell’Amazzonia boliviana del reporter trevigiano Aldo Pavan e di Giorgio Scandiuzzo della cooperativa Pace e Sviluppo, e mette in evidenza il fragile equilibrio tra le esigenze di tutela dell’ambiente e quelle di sostentamento delle comunità che vivono all’interno di questo territorio.

VARNARA GRANKOVA

Vincitrice del premio speciale Arte Laguna ARS (Art Reuse Sustainability) 2021, finalista di Arte Laguna nella categoria Arte virtuale 2020, vincitrice del Premio Tretyakov 2018 e partecipante al primo Feminale of Contemporary Art 2019. Le sue opere si trovano anche nella collezione del MMOMA. I temi principali del suo lavoro più recente sono la (non)violenza, il femminismo e l’ecologia. I mezzi preferiti della sua espressione artistica sono l’installazione e la performance, per la quale utilizza anche musica e voce.

ALDO PAVAN

Aldo Pavan è giornalista, fotografo e videomaker freelance. Da più di trent'anni si occupa di reportage geografici. Fino ad ora ha visitato circa 130 nazioni nei cinque continenti, pubblicando libri e collaborando con foto e articoli per riviste e news magazine. È stato docente di fotoreportage presso il master dell'Istituto di formazione per il giornalismo De Martino di Milano, una delle più note scuole italiane del settore.

BENNO ALBRECHT

Benno Albrecht è architetto e professore di Composizione architettonica e urbana all’Università IUAV di Venezia, dove ha fondato e diretto la laurea magistrale di architettura per la sostenibilità, primo insegnamento dedicato alla sostenibilità in Italia e tra i primi in Europa. Da giugno 2021 è rettore dell’Università IUAV di Venezia e autore di numerosi libri e prodotti di ricerca tra i quali Conservare il Futuro (2012) e Le Origini dell’Architettura (2002), scritto con Leonardo Benevolo.

PIETRO DEL SOLDÀ

Pietro Del Soldà è dottore di ricerca in filosofia all’Università Ca’ Foscari di Venezia e docente all’Università La Sapienza di Roma. Autore di numerose pubblicazioni, è l’ideatore e la voce del programma radiofonico Tutta la città ne parla su Rai Radio 3.

ROBERTO ANGLISANI

Roberto Anglisani è attore, regista e autore di testi teatrali. Inizia la sua carriera artistica a Milano nel 1977. Dal 1986 al 2011 ha vinto numerosi premi sia come attore che come regista, tra cui quello di miglior attore per Piccoli Angeli, mentre Giungla è stato vincitore del premio Enriquez come miglior spettacolo di impegno civile per ragazzi nel 2011. Da anni collabora con il Teatro d’Aosta.