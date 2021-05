Visita guidata "Treviso ai tempi di Dante"

Un affascinante itinerario nel centro storico, alla scoperta dei luoghi e degli edifici visti e vissuti da Dante durante il suo soggiorno trevigiano ospite di Gherardo Da Camino: dal Tempio di San Nicolò alle case torri medievali, dall’antica sede caminese a Ponte Dante “dove Sile e Cagnan s’ accompagna”.

La vostra guida sarà FRANCESCA TONINATO

DURATA DELLA VISITA: 2 ore circa

LUOGO D’INCONTRO: PIAZZA VITTORIA – TREVISO, ore 15.00

Prenotazione obbligatoria e impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto di partecipanti e i dati per emettere la quietanza di pagamento.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE: inviare una mail a francesca.toninato@aregoladarte.info oppure un messaggio al numero 349.4107020

TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: ore 12.00 del giorno stesso

LA VISITA SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO.

In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...