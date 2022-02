"La figlia di Robin Hood": speciale Carnevale!

Non ci sono lavori "da maschi" e lavori "da femmine": lo sanno bene Polpetta e Caramella, che insieme ai Mini Cuccioli racconteranno le eroiche imprese niente meno che della figlia di Robin Hood, in una versione speciale dedicata al carnevale! Lunedì 28 febbraio alle 16.30 al teatro Sant'Anna di Treviso andrà in scena lo spettacolo per famiglie "La figlia di Robin Hood".

Polpetta e Caramella organizzano allora una gara di tiro con l’arco tra la gattina Olly e Cilindro… Ed è proprio Olly a vincere la prova, anche se Cilindro non è molto convinto che una femmina possa fare l'arciere. Naturalmente nello spettacolo non può mancare un moderno sceriffo di Nottingham che mette i bastoni tra le ruote ai protagonisti dello spettacolo... Ma simpatici animaletti insieme alle due inseparabili amiche riusciranno a dare alla storia il giusto e lieto fine!

Un'occasione speciale per insegnare ai più piccoli l'importanza della parità di genere, in uno stile divertente e leggero alla loro portata.



Età consigliata: 3-8 anni. Invitiamo tutti i bambini a venire in maschera!