Gli Alcuni tornano al Parco degli Alberi Parlanti con uno spettacolo live per bambini

Accanto al successo planetario con i loro cartoon distribuiti in tantissimi paesi del mondo, Gli Alcuni non rinunciano al piacere delle performance live per i bambini, momento in cui accogliere il loro entusiasmo coinvolgente, le loro risate e gli applausi. Domenica 30 maggio alle 17 nell’Arena Alcuni al Parco degli Alberi Parlanti di Treviso i bambini avranno finalmente la possibilità di rivedere il Capi (Sergio Manfio, che firma anche la regia) e l’Assistente (Francesco Manfio) sotto il grande Cedro con lo spettacolo “Cuccioli e il Bambù Blu”, caratterizzato da un forte coinvolgimento del pubblico - la cui partecipazione attiva è sempre stimolata in modo intelligente - e la geniale interazione tra gli attori che recitano sul palco e i personaggi dei cartoon.

La compagnia teatrale Gli Alcuni ha iniziato a proporre spettacoli nel 1973, cogliendo subito l’importanza del teatro, dal punto di vista formativo, per le giovani generazioni. Fornire stimoli ai bambini e divertirli, dando loro spunti di riflessione, è da sempre anche il cavallo di battaglia di Gruppo Alcuni, la società giovane e dinamica che ha appena festeggiato i 15 anni dalla nascita. Gruppo Alcuni ha portato sul piccolo e sul grande schermo una lunga serie di personaggi che sono diventati protagonisti del divertimento di intere generazioni di bambini - che li guardano quotidianamente sui canali per ragazzi della Rai e su Rai Play - e sono approdati sugli schermi di ben 137 Paesi.

COSA RACCONTA LO SPETTACOLO: Il Capi e l’Assistente devono sventare un malvagio piano che Maga Cornacchia, la storica competitor dei Cuccioli, sta mettendo in atto contro di loro. Con l’aiuto del Mago della Palude, infatti, la perfida Maga ha dato vita a una pianta magica – il Bambù Blu – che ha la possibilità di inquinare il mondo fino a trasformarlo in una palude. I Cuccioli non sanno che basta solo sfiorare con un dito la pianta magica per essere trasformati in pietra.

I due protagonisti dello spettacolo devono riuscire ad avvisarli in tempo prima che questo accada. Nella palude ogni comunicazione risulta difficile e in più ci sono le terribili Murene Iene che impediscono di toccare l’acqua e di navigare. Maga Cornacchia e i suoi due tonti aiutanti, gli ermellini Cuncun e Canbaluc, hanno un piano che metteranno in atto grazie all’aiuto di Bianco, il magico cavallo del Mago della Palude.

Grazie all’astuzia dell’Assistente e grazie ai suggerimenti e all’aiuto del giovane pubblico, i Cuccioli vengono avvisati, la pianta malefica viene estirpata e Maga Cornacchia torna nel Palazzo della Magia con le pive nel sacco… Ricordiamo che la grande Arena Alcuni del Parco degli Alberi Parlanti può ospitare, nel rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid, fino a 202 spettatori.

È consigliata la prenotazione del posto a sedere, attraverso il form che si trova a questo link: https://cutt.ly/sbx53Ul e sulla pagina Facebook ParcoAlberiParlanti (https://www.facebook.com/ParcoAlberiParlanti), e si raccomanda di arrivare al Parco in anticipo sullo spettacolo per l’acquisto dei biglietti.

Durante il weekend e mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, i percorsi all’aperto del Parco degli Alberi Parlanti sono aperti. La prenotazione è obbligatoria al numero 0422.694046 o scrivendo a info.parco@alcuni.it

