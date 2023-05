“Il Maggio di ANLAIDS”, mercatino floreale solidale a sostegno della prevenzione HIV

Mercoledì 10 e giovedì 11 maggio torna “Il maggio di ANLAIDS” il mercatino floreale solidale promosso dall’associazione ANLAIDS di Treviso-Comitato Rodolfo Fuser, per sostenere l’impegno e le attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione sul tema dell’HIV. In entrambi i giorni, dalle 8 alle 14, sarà possibile acquistare i fiori di stagione più belli: azalee, begonie, margherite e garofani, proposti al banchetto allestito dai volontari all’interno del padiglione F20 delle Malattie Infettive dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, nell’atrio della struttura, (accesso da via Scarpa, 9).

La bellezza di un fiore come dono e come occasione per sottolineare il valore della sensibilità di ciascun cittadino nella prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale e l’importanza di effettuare dei controlli periodici per poter contare sulla diagnosi precoce in caso di infezione.

«Attraverso questa iniziativa, che è diventata una ricorrenza fissa ad ogni primavera, desideriamo invitare tutti i cittadini al nostro mercatino di beneficenza per far loro conoscere la nostra associazione e il suo operato sul territorio. L’Anlaids trevigiana è infatti composta da un centinaio di sostenitori tra volontari, medici e psicologi coinvolti nella prevenzione di AIDS e HIV, inoltre, periodicamente vengono organizzati degli appuntamenti di sensibilizzazione alla salute, dai convegni scientifici per dialogare sui corretti stili di vita, ai Test-Day gratuiti per offrire un utile check-up alla popolazione» evidenzia l’infettivologa Maria Cristina Rossi, presidente di ANLAIDS Treviso, ringraziando l’ULSS 2 Marca Trevigiana per il patrocinio all’iniziativa.

L’associazione è inoltre impegnata nel combattere il pregiudizio che ancora accompagna le malattie a trasmissione sessuale, evidenziando come una diagnosi tempestiva dell’HIV, attraverso uno screening rapido e indolore, consenta di fornire una terapia farmacologica che evita lo sviluppo dell’infezione in AIDS, consentendo anche a chi è sieropositivo di poter condurre una vita normale senza dover rinunciare al lavoro, alle relazioni amorose, o al desiderio di avere dei figli. I fiori del “Maggio di ANLAIDS” potranno essere acquistati con un contributo “responsabile” e il ricavato sarà interamente devoluto alle attività ANLAIDS.