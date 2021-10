Apericena jazz con Peyman Kafshadoozha

L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30 con durata di un'ora circa. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com.

Quando Dal 21/10/2021 al 22/10/2021 oggi e domani L'arrivo degli ospiti è previsto dalle ore 20:00 in poi. La cena con il relativo concerto inizieranno alle 20:30 con durata di un'ora circa. Per partecipare all'evento, è necessaria la prenotazione scrivendo un'email a events@caffecaffi.com.

Giovedì 21 Ottobre 2021

"La via del Setar: musiche iraniane"



Venerdì 22 Ottobre 2021

"L'arte di suonar di liuto"



per le sue apericene jazz Caffè Caffi ospiterà nelle sue sale affrescate il maestro Peyman Kafshadoozha.



La prima serata sarà incentrata sul setar, tipico strumento iraniano con improvvisazioni sulla musica tradizionale dell’Iran. La seconda invece sarà caratterizzata da un recital di liuto con programma di musiche rinascimentali di cui Peyman è un esecutore raffinato.



L'ARTISTA

Peyman Kafshadoozha, nato a Teheran ha cominciato a studiare chitarra classica completando la sua formazione con importanti maestri iraniani. Dal 2007 è stato gestore della società “Classic Archive” a Teheran la cui discoteca conteneva circa 9000 dischi di musica classica dal periodo medievale sino al contemporaneo, grazie a cui si è appassionato al Liuto.



Nel 2010 si è trasferito in Europa per studiare gli strumenti antichi a corda. Si è diplomato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel corso di Liuto e dal 2013 ha studiato con Hopkinson Smith a Basilea per il perfezionamento della propria tecnica sul Liuto a doppie corde e nel 2018 finisce un Master di Music Performance and Historically Informed Performance in Hochschule der Künste Bern, Svizzera. Attualmente è insegnante del Liuto e degli strumenti a pizzico presso al Pontificio Ambrosiano di Musica Sacra “Unipiams”a Milano e all’Accademia Gerundia di Lodi.

