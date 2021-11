Ultimo appuntamento alla rassegna "un palco a Santa Bona"

Sabato 27 novembre, dalle 21:00, per l’ultimo spettacolo della rassegna, andrà in scena la replica di CANOCIA IN PRETURA, la commedia scritta da Marco Bortolin nella versione ampliata, riadattata e diretta da Paolo Massone. Nane Canocia, deve difendersi dalle accuse di furto; Andrea Brisighella, vittima di Nane, lo vuole in galera e il giudice Spennagallo volergli dar dargli ragione. Riuscirà Nane Canocia a spuntarla?

Divertimento puro. Da non perdere.

INGRESSO CON OFFERTA LIBERA.?

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

?Apertura teatro ore 20:15?



MASCHERINA E GREEEN PASS OBBLIGATORIO