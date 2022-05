Treviso e i suoi artisti

Una passeggiata alla scoperta di luoghi ed opere legati ad artisti che a Treviso sono nati o l’hanno scelta come luogo del cuore.

La Vostra Guida sarà Valentina Crespan



Durata: 2 ore circa

Luogo d’incontro: ore 15.00 piazza Borsa

Costo della visita: € 12,00 adulti; € 6,00 bambini 6-12 anni; bambini al di sotto dei 6 anni gratuito.

Ingressi a pagamento: non previsti.

Numero massimo di partecipanti: 20 persone

Prenotazione obbligatoria ed impegnativa a mezzo e-mail. Si chiede cortesemente di indicare al momento della prenotazione il numero esatto dei partecipanti e i dati per emettere la quietanza del pagamento.

Modalità di prenotazione: inviare una mail a valentinacrespan@virgilio.it oppure un messaggio al 347 9250499

Termine ultimo per le iscrizioni: ore 12.00 del giorno stesso



In ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento Covid19 si chiede ai partecipanti di essere provvisti di mascherina e di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.