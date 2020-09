Matteo Piano e Luca Vettori presentano la collezione “Brodo di Becchi”

In collaborazione con la libreria Lovat, Pace e Sviluppo, storica cooperativa trevigiana socia di Altromercato - la maggiore organizzazione di Commercio Equo e Solidale in Italia – propone un incontro con Matteo Piano e Luca Vettori, i due campioni del volley italiano, per presentare la loro impresa “Brodo di Becchi” e raccontare la collaborazione con Altromercato. L’incontro si svolgerà domenica 6 settembre alle ore 17.30 a Treviso, l’Altromercato Store. La giornalista Maura Bertanzon accompagnerà i due ragazzi nel racconto di questo viaggio affascinante.

In occasione dell’evento, verrà presentata la partnership tra Brodo di becchi - impresa fondata dai due pallavolisti - e Altromercato e il prezioso progetto che c’è dietro la collaborazione. Coloratissime stoffe wax, acquistate dalla missione laica dei saveriani di Goma, in Congo e cotone biologico indiano fair trade. Il tutto cucito dalle mani di donne con storie di riscatto, nel laboratorio sartoriale “Colori Vivi” della Onlus torinese Articolo 10: il risultato è la linea di T-shirt e accessori “Brodo di becchi”, creata dal duo di giganti del volley Matteo Piano e Luca Vettori. In occasione dell’incontro di Treviso verrà presentata un’anteprima della collezione di T-shirt per la Primavera – Estate 2021.

Per il forte valore etico che racchiude il progetto, la distribuzione di questa linea giovane, etica e solidale, non poteva che essere affidata alle Botteghe della rete Altromercato. Brodo di becchi si affiderà infatti all’esperienza di oltre 30 anni di Altromercato, scegliendo la sua rete di Botteghe come circuito ideale per la distribuzione della sua linea di magliette e accessori colorata e solidale. La linea sarà disponibile in una selezione di Botteghe Altromercato. L’incontro di Treviso rappresenta una delle prime tappe di una serie di eventi che la rete di Altromercato sta organizzando in varie città d’Italia insieme ai due atleti. Dopo Treviso, sarà infatti la volta di Torino (10 settembre), Milano, Aosta, Roma (con date da definire).

A seguire Libreria Lovat presenta l’intervista a Matteo Piano sul suo libro ‘Io, il centrale e i pensieri laterali’(Baldini+Castoldi): "Mancavano poche ore alla finale della World Cup che avrebbe permesso di conquistare l’accesso alle Olimpiadi di Rio, e durante una seduta via skype con Cecilia Morini, la mia psicologa dello sport, le dissi che avremmo dovuto scrivere un libro a quattro mani. Il mio intento era raccontarmi attraverso le vittorie, la maglia azzurra, le medaglie, ma anche le paure, la competizione, gli interventi chirurgici, le volte in cui avrei voluto smettere, la famiglia e l’amicizia." Chi leggerà queste pagine scoprirà il Matteo atleta, ma anche e soprattutto Matteo, una persona che è arrivata ad acquisire forza, presenza e consapevolezza dopo aver imparato a essere benevolente con se stesso e accettato di poter essere fragile e vulnerabile.