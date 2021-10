Gli artisti trevigiani in concerto a favore del reparto di oncologia

La musica per stringere in un abbraccio benefico il reparto di oncologia del Ca’ Foncello di Treviso. L’iniziativa “Mi ritorni in mente – musica anni 70” che sarà interpretata da una nutrita serie di artisti trevigiani, sotto la direzione del chirurgo Guido Tegon, appassionato di musica e promotore di solidarietà, è già sold out. L’appuntamento, veicolato anche da Lilt Treviso, si svolgerà il prossimo 15 ottobre, dalle ore 19, al BHR Hotel grazie a una serie di realtà che hanno sposato questa causa: Da Pino, Pamio Immobiliare, Le Papere, Assizorzi & Co., CentroMarca Banca, Tenuta Santomè, Studio Cavallo e Cavallo, Arcari Editore, Scandiuzzi Spa, Super Beton, Zincature Dalla Torre, Treviso Fbc 1993, Benetton Rugby, DBA Group, Astoria Vini, Gruppo Padana e Zetagroup video e comunicazione. Ecco gli artisti che si esibiranno: Luciano Bottos: chitarra, Tolo Marton: chitarra, Gianni Cauda: batteria, Max Gagno: basso, Anna Manfredi: tastiere, Rossano Emili: sax, Guido Tegon: voce, Italo Pegoraro: voce, Mauro Bolzan: tastiere, Alberto Negroni: chitarra, Alberto Martinuzzi: batteria, Paolo Borin: voce, Ursula Salvadori: voce, Willy Negroni: piano e voce, Aldo Tagliapietra: chitarra e voce. I presenti potranno ascoltare pezzi di Santana, New trolls, Cocciante, Battisti, Dik Dik, Lennon, Baglioni, Clapton e tanti altri. Alle 23 poi spazio alla migliore cover dei Pooh “Sognando con i Parsifal”. La serata raccoglierà pro reparto di oncologia del Ca’ Foncello di Treviso.