Bigoli in salsa per una vigilia solidale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo l’assenza dello scorso anno, torna il 24 dicembre, alle 12:00, l’iconica vigilia con i bigoli in salsa organizzata da Paolo Lai all’Acquasalsa, arrivata alla sua quindicesima edizione. La bigolata del 24 è un appuntamento molto amato dai trevigiani: lanciato da Lai nel 2008 al Corder, da qualche anno si è spostato in Pescheria, da Acquasalsa, con spazi più ampi per poter accogliere gli scambi di auguri di tutti. Un’occasione per salutarsi, portare avanti una tradizione ma anche fare del bene: come ogni anno, l’offerta sarà libera e il ricavato andrà interamente devoluto a Dynamo Camp, un camp di terapia ricreativa, primo in Italia, appositamente strutturato per ospitare bambini affetti da patologie gravi o croniche in terapia e nel periodo di post ospedalizzazione. «Sono molto affezionato a questa iniziativa e orgoglioso di portarla avanti – dichiara Paolo Lai – è da sempre un’occasione per unire la solidarietà alla buona tavola e alla convivialità. Quest’anno non sarà facile ma presteremo la massima attenzione alle normative perché teniamo molto a creare un momento di condivisione e altruismo, valori necessari oggi più che mai.» Un primo piatto tipico della tradizione culinaria del Veneto, i bigoli hanno tracce storiche che li fanno risalire ai tempi della Serenissima, quando, secondo una delle versioni più accreditate, un pastaio padovano detto Abbondanza inventò il “torcio bigolaro“, un torchio manuale di legno che permetteva di comprimere l’impasto con una leva. L’abbinamento con la “salsa”, tradizionalmente preparata con cipolla e acciughe, ha origine nel ghetto ebraico di Venezia, dove l’osservanza dei periodi liturgici di digiuno portò la comunità a creare un piatto sostanzioso che fosse possibile mangiare in tutti quei momenti “di magro”, in cui si osservano moderazione e astensione dal cibo – tutte le vigilie, appunto, tra cui anche quella di Natale che si celebra tutti gli anni all’Acquasalsa. L’evento si terrà in assoluto rispetto delle normative; è preferita la prenotazione, e sarà richiesto il green pass rinforzato a chi vorrà sedere all’interno. Per info e prenotazioni: 0422 544982