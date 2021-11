Torna “Canocia” nella rassegna un palco a Santa Bona

Sabato 20 novembre, dalle 21:00, su palcoscenico del Piccolo Teatro Cordimunda, si avvicenderanno in una spassosa passerella, gli ormai noti caratteri creati dagli amici della Compagnia dei Papà.



Nel secondo ciclo della rassegna UN PALCO A SANTA BONA, torna quindi la pièce, scritta da Marco Bortolin, nella versione ampliata, riadattata e diretta da Paolo Massone.

Questa è la commedia con la quale, la Compagnia dei Papà ha riscosso un notevole successo negli anni passati e che ora ripropone in una inedita versione dai toni “contemporanei”.



Nane Canocia, imputato per furto ai danni di un fruttivendolo locale, deve difendersi dalle accuse sfoderando tutti gli assi che ha nella manica. Riuscirà a spuntarla o l’esito premierà i suoi accusatori?

Da non perdere.



INGRESSO CON OFFERTA LIBERA.?

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Apertura teatro ore 20:15



MASCHERINA E GREEEN PASS OBBLIGATORIO