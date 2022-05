A Treviso e provincia si va al cinema con tre euro anche nel mese di maggio

Proseguono anche per tutto il mese di maggio, nelle sale aderenti di Treviso e provincia, le proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In questo primo appuntamento del mese, martedì 3 maggio, il Multisala Edera di Treviso propone, alle 16.10, 19.00 e 21.00, la visione a costo ridotto di “La fiera delle illusioni - Nightmare Alley” (USA, 2021, 150’) di Guillermo Del Toro. Negli Stati Uniti d'inizio anni '40, Stan, uomo senza averi e dal passato doloroso, si unisce a un luna park ambulante, dove impara i trucchi del mestiere dalla veggente Zeena e da suo marito Pete. Sedotta la giovane Molly, il cui numero consiste nel resistere alle scariche elettriche che la attraversano, parte con lei verso la grande città. Ambizioso e avido, diventa il Grande Stanton, indovino e sensitivo che col suo numero di pseudo occultismo seduce uomini ricchi e potenti e li convince di poter comunicare coi loro morti. La relazione con una psicologa ancora più spietata e calcolatrice lo porterà alla rovina.

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo alle 20.30 “Belfast” (Gran Bretagna, 2021, 98’) di Kenneth Branagh, vincitore del Premio Oscar 2022 alla Migliore Sceneggiatura Originale. Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante, si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere.

Il Multisala Verdi di Vittorio Veneto punta questa settimana (ore 16.45, 19.15 e 21.20) su “Finale a sorpresa – Official Competition” (Spagna, 2021, 114’) di Mariano Cohn e Gastón Duprat. Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Al Multisala Cinergia di Conegliano, alle 17.40 e 20.15, troviamo “La figlia oscura” (USA, 2021, 121’) di Maggie Gyllenhaal, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e premiato a Venezia per la migliore sceneggiatura. Durante una vacanza al mare da sola, Leda rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro irresistibile rapporto, oltre che dalla loro chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi ricordi personali legati alle prime fasi della maternità.

In cartellone al Multisala Manzoni di Paese figura, alle 20.45, il film “La signora delle rose” (Francia, 2020, 105’) di Pierre Pinaud. Eve Vernet e? stata per anni la più grande coltivatrice di rose di Francia. Oggi pero? si trova sull’orlo della bancarotta e la sua azienda e? sul punto di essere acquisita da un potente concorrente. Vera, la sua fedele segretaria, le prova tutte per tentare di salvare la situazione e alla fine crede di poter trovare una soluzione rivolgendosi ai servizi sociali e assumendo tre dipendenti senza alcuna esperienza nel settore. Fra le mille difficolta?, si imbarcano insieme in un’avventura davvero unica per salvare la piccola azienda.

Al Cinema Italia Eden si proietta infine, alle 17.45, 19.45 e 21.45, “Tra due mondi” (Francia, 2021, 106’) di Emmanuel Carrère. Marianne è una scrittrice affermata e per preparare un libro sul lavoro precario prende una decisione radicale: senza rivelare la propria identità, si presenta all’ufficio di collocamento e viene assunta come donna delle pulizie sul traghetto che attraversa la Manica. Riesce così a toccare con mano i ritmi massacranti e le umiliazioni che affronta chi è costretto a quella vita, ma anche l’incrollabile solidarietà che unisce le sue compagne, tra cui spicca Christèle, madre single che non si dà mai per vinta. La vera identità di Marianne, però, non può restare nascosta per sempre.

Tutti i martedì del mese gli appassionati avranno la possibilità di apprezzare nuovi titoli cinematografici, scoprire, o riscoprire, nuovi attori e registi al costo di soli tre euro, riappropriandosi del piacere di tornare a vivere le sale cinematografiche.

Ogni settimana sarà possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito www.agistriveneto.it e sulla pagina Facebook @agis.trevenezie

Il costo del biglietto è di 3 euro. È consigliabile la prenotazione.