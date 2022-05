A Treviso e provincia “I martedì al cinema” ti portano in sala con tre euro

Cinema di qualità a costo ridotto anche martedì 17 maggio nei cinema di Treviso e provincia, grazie alle proiezioni della rassegna “La Regione del Veneto per il cinema di qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I martedì al cinema”, progetto pluriennale della Regione del Veneto realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie e l’Unione interregionale Triveneta AGIS.

In città, il Multisala Edera propone questa settimana la visione, alle 17.40, 20.10 e 21.50, di “Finale a sorpresa – Official Competition” (Spagna, 2021, 114’) di Mariano Cohn e Gastón Duprat. Lola Cuevas è un’eccentrica e affermata regista a cui è stata commissionata la regia di un film da un imprenditore miliardario megalomane deciso a lasciare il segno nella storia. L’ambiziosa impresa richiede i più grandi talenti, così Lola scrittura due stelle della recitazione: il divo sciupafemmine di Hollywood, Félix Rivero e il capofila del cinema e del teatro impegnato, Iván Torres. Due attori agli antipodi ma entrambi leggende, con un carisma e un ego ineguagliabili, sono costretti da Lola ad affrontare delle prove esilaranti e originali che li metteranno a dura prova. Riusciranno a superare la loro rivalità per dare vita a un capolavoro?

Spostandosi in provincia, al Cinema Cristallo di Oderzo troviamo, alle 20.30, il film “Beautiful Minds” (Francia, Svizzera 2021, 92’) di Bernard Campan e Alexandre Jollien. Protagonisti dell’opera sono un uomo single che dirige un’impresa di pompe funebri e Igor, un quarantenne disabile fisicamente, ma con una grande mente. Il primo dedica anima e corpo nel suo lavoro, il secondo, invece, è estraneo al mondo, infatti ignora la vita reale e ogni forma di amicizia. I due si ritroveranno a intraprendere un viaggio assurdo, durante il quale potranno finalmente sentirsi liberi, togliendosi di dosso i pesi che hanno acquisito durante la loro esistenza. Liberi di abbracciare la semplicità ed essere per la prima volta vivi e condividere un grande valore come l’amicizia.

Il Multisala Verdi di Vittorio Veneto punta, alle 16.45, 19.15 e 21.30, su “L'arma dell'inganno - Operazione Mincemeat” (USA, 2022, 128’) di John Madden. Siamo nel 1943. Gli alleati sono determinati a spezzare la morsa di Hitler sull’Europa occupata, il loro piano è un assalto totale in Sicilia ma si trovano ad affrontare un grande dilemma: come fare per proteggere una massiccia forza d’invasione da un potenziale massacro. Il compito ricade su due straordinari agenti dell’intelligence, Ewen Montagu e Charles Cholmondeley che danno vita alla più geniale e improbabile strategia di disinformazione della guerra, incentrata sul più improbabile degli agenti segreti: un uomo morto.

Al Multisala Cinergia di Conegliano alle 17.50 e 20.40 inizia la proiezione di “Downton Abbey II - Una nuova era” (Gran Bretagna, 2022, 125’) di Simon Curtis. Violet Crawley, contessa di Grantham, riceve un'inaspettata eredità: un aristocratico francese le ha lasciato una villa in riva al mare che lei ha deciso di donare alla nipote Sybbie. Ma la moglie del conte francese vuole impugnare il testamento. Una parte della famiglia Crawley si trasferisce sulla Riviera su invito del figlio del conte, mentre a Downton Abbey resta Lady Mary, a gestire la troupe di un film hollywoodiano il cui compenso allevierà i debiti e contribuirà alla riparazione del tetto della prestigiosa magione.

La proposta del Multisala Manzoni a Paese alle 20.45 è “Lunana” (Bhutan, 2019, 110’) di Pawo Choyning Dorji. Un giovane insegnante del Bhutan moderno, Ugyen, si sottrae ai suoi doveri mentre progetta di andare in Australia per diventare un cantante. Come rimprovero, i suoi superiori lo inviano nella scuola più remota del mondo, nel villaggio di Lunana a 4.800 metri di quota, per completare il suo periodo di servizio. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma a poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo.

Infine, al Cinema Italia Eden di Montebelluna è in cartellone il film “Gli amori di Anaïs” (Francia, 2021 98’) di Charline Bourgeois-Tacquet. Anaïs ha trent’anni, è senza un lavoro, vive alla giornata in un appartamento che non può permettersi… e corre. Corre sempre e sembra essere inafferrabile, così come lo sono suoi pensieri. La sua vita è così frenetica che nemmeno il suo fidanzato, di cui lei ogni tanto si scorda, sembra riuscire a fermarla. Un giorno però, Anaïs incontra Daniel, un editore che s’innamora immediatamente di lei. Ma Daniel vive con Emilie, un’affascinante scrittrice che, apparentemente in modo inspiegabile, cattura l’attenzione di Anaïs. Le loro strade s’incrociano per un caso fortuito e questo incontro scatena in Anaïs un sentimento che mai aveva provato prima. La ragazza decide così di fare il possibile per incontrare nuovamente Emilie, seguendola ovunque pur di trascorrere del tempo insieme e con lei… fermarsi. Inizia così la storia di una giovane donna irrequieta e di un incontro indimenticabile che le cambierà la vita.