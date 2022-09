Treviso Città d'acque, Arte e Tiramisù

TOUR SPECIALE IN OCCASIONE DELLA TIRAMISU' WORLD CUP 2022!

Sapevi che Treviso in passato accoglieva e rifocillava i mercanti e i viandanti che provenivano o erano diretti a Venezia? Era un piacere essere accolti dall'azzurro delle sue dolci acque e dal verde dei suoi giardini pensili. Rievochiamo l’antico splendore di Treviso passeggiando sotto i suoi accoglienti portici, ammiriamo le facciate affrescate ascoltando il fluire leggero delle acque. La nostra esclusiva passeggiata con Valentina, guida locale con patentino, partirà alla scoperta dei principali siti storico– artistici della città come Il Duomo, Piazza dei Signori, il Palazzo dei Trecento, le caratteristiche vie del centro con i palazzi signorili, l’area della Pescheria e quella dei Buranelli.

Durante la passeggiata Valentina ci racconterà la storia della Città con aneddoti curiosi segnalandoci le architetture più interessanti. Termineremo in bellezza assaggiando il tiramisù realizzato in occasione della Coppa Mondiale di Tiramisù!

Il tour è guidato da Valentina Battocchio di Not Only Venice, una guida abilitata professionista.

INFO UTILI

DURATA: 2 ore circa.

MEETING POINT: alle ore 10.30 e alle 14.30 Davanti al Duomo di Treviso

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE:

€ 15 per adulto.

€ 10 per UNDER 14

consumazione esclusa, il costo della porzione di Tiramisù è in extra (3,5€) e facoltativa, pagabile al momento.

COME ISCRIVERSI

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Si richiede di confermare la propria partecipazione scrivendo a notonlyvenice@gmail.com

WA +39 348 0084688

La conferma sarà data esclusivamente via mail.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

In caso di mancata partecipazione per motivi non attribuibili all’organizzatore non sarà rimborsata la quota versata.