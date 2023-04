Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Israa e Comune di Treviso promuovono per sabato 22 aprile (alle ore 20.30) al Teatro Mario del Monaco un concerto di beneficenza per ricordare la firma del protocollo fra dieci tra Enti pubblici e Associazioni rappresentative della collettività trevigiana per “Treviso citta amica della persona con demenza”.

L’obiettivo dell’evento è quello di rimettere al centro dell'attenzione le persone affette da demenza e le loro famiglie facendo loro sentire, per quanto possibile, la vicinanza e il sostegno di una collettività inclusiva.

Il Concerto, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo di Pordenone e Monsile, ha inoltre lo scopo di finanziare un progetto di check-up gratuito rivolto a tutta la collettività, per valutare le funzionalità cognitive delle persone over 50, ed intercettare precocemente eventuali fragilità presenili.

Il Concerto sarà tenuto dalla No Profit Blues Band, noto complesso trevigiano composto da medici che hanno deciso di mettere a disposizione di iniziative benefiche la loro passione amatoriale per la musica blues e jazz. Nel tempo la Band si è arricchita di nuovi amici musicisti. La serata sarà presentata dall’attrice e conduttrice Linda Collini.

La demenza è una patologia molto diffusa nel nostro territorio: si calcola infatti che i malati certificati siano circa 10mila solo in provincia di Treviso. La caratteristica di questa malattia è che coinvolge e sconvolge anche la vita delle persone vicine che vivono accanto alla persona affetta da demenza, che si calcola siano oltre 40mila familiari.

Il protocollo d’Intesa “Treviso Città amica delle persone con demenza” è stato premiato in occasione del forum annuale “Welfare oggi”. Israa è risultato vincitore, per il 2022, del premio nazionale per il libro e la lettura, con un progetto di lettura denominato “Lo scaffale dei ricordi” rivolto a bambini delle scuole materne ed elementari del Comune di Quinto di Treviso.

Si ringraziano: Comune di Treviso, Prefettura, Ulss n.2 Marca Trevigiana, Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti, Diocesi di Treviso, Mobilità di Marca, Centro Servizi Volontariato, Alzheimer Uniti Italia Onlus, quali firmatari del protocollo d’intesa “Treviso città amica della demenza”.

Informazioni. Ingresso con contributo responsabile. Biglietti disponibili presso: Residenza Menegazzi (via Noalese 40), Residenza Città di Treviso (via Di Fulvio 2), Residenza Zalivani (viale IV Novembre 27), Casa Albergo Salce (viale Terza armata 4)