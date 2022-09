Torna il Treviso Comic Book Festival dal 23 al 25 settembre

Per tre giorni Treviso torna a essere la capitale internazionale del fumetto con la 19° edizione del Treviso Comic Book Festival. Fumetto, illustrazione e colore sono pronti a invadere le vie del centro cittadino del cuore della Marca Trevigiana dal 23 al 25 settembre per un week end di grandi conferme e attesi ritorni. Uno su tutti quello della Mostra Mercato, che dopo lo stop di due anni animerà nuovamente la kermesse del fumetto e dell’illustrazione, per la prima volta ospitata nella prestigiosa sede del Museo Nazionale Collezione Salce il 24 e 25 settembre. Si confermano le mostre, 11 sparse in tutta la città dai musei civici alle gallerie private fino ai locali, con artisti di calibro internazionale come Cristina Daura o Max de Radiguès, ma anche soggetti amatissimi dal grande pubblico come Lupo Alberto, nella versione contemporanea. Oltre alle inaugurazioni, a battere il ritmo della tre giorni di festival una lista nutrita di incontri dal vivo con gli artisti e i workshop per tutte le età. Nuova location anche per i talk e i laboratori di livello avanzato che si terranno nella nuovissima sede di Palazzo della Luce, in via San Nicolò. Prosegue anche il progetto vetrine, vero e proprio marchio dello stile TCBF. Ancora, il prestigioso Premio Carlo Boscarato che sarà consegnato domenica 25 settembre. Anche per l’edizione 2022 Sun68 ha confermato la main sponsorship dell’evento.

MOSTRA MERCATO

Il ritorno più atteso è quello della Mostra Mercato che quest’anno, dopo ben due anni di stop, sarà allestita nella sede del Museo Nazionale Collezione Salce (ex chiesa di Santa Margherita) e vedrà come main partner Foodracers: ecco dunque il PalaFoodracers. Sarà aperta sabato 24 e domenica 25 settembre, dalle ore 10 alle 19, tornando ad accogliere le case editrici di fumetto italiane oltre a una selezione delle autoproduzioni chiamata InKitchen. Per l’occasione il Museo ha deciso di varare un prezzo speciale del biglietto che si potrà acquistare esclusivamente in loco alla biglietteria del Salce al costo di 3 euro per la singola giornata o 5 euro per l’intero week end. Con lo stesso biglietto sarà possibile anche visitare il Museo Nazionale Collezione Salce che, nei giorni del festival, sarà accessibile in via eccezionale a questo prezzo agevolato con la mostra attuale “Ruota a Ruota”. La Mostra Mercato è la sede dove incontrare in presenza tutte le case editrici italiane di fumetto, gli oltre 200 autori e le autoproduzioni, oltre a un’area relax.

MOSTRE

Sono ben 11 le mostre di fumetto e illustrazione organizzate quest’anno dal TCBF che come sempre si contraddistingue per la ricerca e l’internazionalità. La mostra portante di questa edizione è dedicata a Lupo Alberto e sarà ospitata a Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Ma non si tratta di una classica esposizione del mitico personaggio di Silver: “Tutto un altro lupo” presenterà la nuova veste del lupo azzurro, interpretato negli ultimi mesi in edicola da tanti nuovi autori tra i quali Dottor Pira, Francesco Guarnaccia, Nova… Dal fumetto pop a quello alternativo, sempre Fondazione Benetton ospiterà una mostra del collettivo berlinese “Colorama”, presentando il lavoro di numerosi artisti di fumetto e illustrazione contemporanei. Come sempre illustrazione protagonista al TCBF con l’esposizione di due artiste di livello internazionale: l’italiana Sarah Mazzetti (New Yorker, New York Times, insegnante allo Ied) che sarà ospitata a Palazzo Giacomelli, Spazio di Assindustria VenetoCentro, e la spagnola Cristina Daura, autrice dell’iconico manifesto di quest’anno, alla quale è dedicata una personale a Spazio Solido. Restando in ambito estero, al Dump i visitatori potranno scoprire l’arte di Max de Radiguès, uno dei più importanti fumettisti del Belgio, mentre a cavallo tra fumetto, illustrazione e animazione sono Alba BG e Davilorium, duo spagnolo di artisti visuali seguitissimi sui social, pronti a mostrarsi al pubblico italiano a Palazzo Robegan. La sede comunale sarà poi la vetrina per due giovanissime ma allo stesso tempo già note autrici di fumetto: Agnese Innocente, una delle più promettenti fumettiste a livello nazionale e fresca di pubblicazione con Il Castoro, e Silvia Righetti, già vincitrice del concorso per esordienti TCBF nel 2015 e ora alla sua prima pubblicazione in anteprima al festival con Coconino Fandango. Spazio come sempre ai talenti locali: una viene proprio da Treviso, Irene di Oriente, esperta nell’arte dell’illustrazione tramite incisione. L’altra invece viene dalla Cina ma si è formata all’Accademia di Venezia: Yu Cai metterà in mostra la sua arte pop e vaporwave a Spazio X. Infine, Piola torna a essere casa dell’autoproduzione con la mostra dedicata al collettivo Amianto che aprirà il festival venerdì 23 alle 18.30.

WORKSHOP

Laboratori per i più piccoli, workshop di livello base e di livello avanzato. Fumetto, illustrazione ma anche tape art, disegno in streaming su Twitch, fumetto e musica trap… insomma, chi più ne ha più ne metta. Sono ben 15 i momenti di formazione organizzati quest’anno totalmente in presenza al TCBF. I laboratori per bambini e bambine saranno come sempre ospitati alla BRAT, la Biblioteca dei Ragazzi del Comune di Treviso. Quelli per i più giovani al Progetto Giovani di Treviso al Pattinodromo. Quelli di livello avanzato invece troveranno spazio nella nuova location di Palazzo della Luce in via San Nicolò. La partecipazione è su iscrizione obbligatoria online al link https://tcbf22.eventbrite.it

TALK

Finalmente e rigorosamente in presenza tornano i talk con gli autori e gli editori del panorama nazionale e internazionale, tutti in scena nella nuova e tecnologica sede di Palazzo della Luce, edificio ristrutturato e moderno con a disposizione sale multimediali che ospiteranno i tanti autori e i visitatori. Ben 14 gli appuntamenti in programma sabato 24 e domenica 25 settembre, tutti a ingresso gratuito, per conoscere da vicino autori, autrici, novità editoriali e curiosità del mondo del fumetto e non solo. Tanti gli ospiti attesi, dal maestro Silver all’autrice e pluripremiata canadese Tillie Walden, che parlerà della sua nuova serie “young adult” ispirata a The Walking Dead.

EVENTI, CONCORSI E VETRINE

Eventi, live painting, le 200 vetrine, momenti musicali… come sempre il TCBF non manca di animare la città a tutti i livelli. Un vero e proprio festival diffuso che vedrà appassionati e visitatori passare dal Museo Nazionale Collezione Salce a Palazzo della Luce passando attraverso le 11 mostre e il museo a cielo aperto delle oltre 200 vetrine che in questi giorni si stanno realizzando. Come sempre da sottolineare la cerimonia del Premio Carlo Boscarato, dedicato allo storico fumettista trevigiano e dedicato alle migliori novità editoriali. Assieme a esso la premiazione dei due concorsi lanciati dal TCBF quest’anno: quello internazionale di fumetto, oltre 100 partecipanti da ogni parte del mondo, e quello per più piccoli dedicato ad Alex Dream, il personaggio del fumetto della Banca Prealpi SanBiagio. Infine, diversi saranno i momenti di live painting, anche a sorpresa.

Il Treviso Comic Book Festival è il festival internazionale di fumetto e illustrazione della città di Treviso organizzato dall’Ass. Fumetti in Treviso e gode del patrocinio e del supporto della Città di Treviso e vede la collaborazione del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Veneti, della Regione del Veneto, della Provincia di Treviso, di Assindustria VenetoCentro, di Confcommercio Treviso, della BRAT, ed è parte del circuito di Reteventi Treviso, di RIFF - Rete Italiana Festival Fumetto e di Treviso Festival la rete dei festival culturali trevigiani. Anche quest’anno SUN68 è main sponsor del festival, che conta il supporto di Foodracers (partner ufficiale della Mostra Mercato), Piola Treviso, Azienda Agricola Cecchetto, Assicurazioni Generali, Energiapuntozero, Banca Prealpi SanBiagio, Teletrasporto, Etto. Sponsor tecnici MarcaPrint, Studio Radici, Cr8 tapes, Homeboys, Montana Cans Italia, Ufficio e Stampa, Casa Veccia, Sile Chemicals.

«La gioia, la vivacità, il dinamismo e la passione che Treviso Comic Book Festival riesce a trasmettere sono uniche e fondamentali in un periodo in cui siamo pressati da mille problemi, dalla crisi al caro bollette - afferma il Sindaco di Treviso Mario Conte -. Un festival che valorizza l'arte, che la diffonde in città e ogni anno riesce a portare qualcosa di nuovo, coinvolgendo persone di tutte le età, partendo dal fumetto fino ad arrivare a contest e concorsi tematici. La cosa bella di TCBF, oltre ovviamente al contesto di bellezza e di gioia che riesce a creare, è l'attesa e la curiosità che riesce a creare nei tanti appassionati che arrivano in Città».

«TCBF unisce qualità a entusiasmo e passione e siamo felici dell'accordo con il Museo Nazionale Collezione Salce, che ha permesso di trovare una casa per una Mostra Mercato che si preannuncia meravigliosa - dichiara l’assessore alla cultura del Comune di Treviso Lavinia Colonna Preti -. Un contenitore d'eccezione, dunque, per contenuti altrettanto di valore come quelli che lo staff di TCBF porteranno in città per una tre giorni di full immersion nel magico mondo del fumetto e dell'arte».

«Il Treviso Comic Book festival quest’anno torna al cento per cento della potenza: ci sarà la Mostra Mercato, 11 mostre, 15 workshop, 15 talk con gli autori, il Premio Boscarato, centinaia di vetrine e decine di firmacopie, eventi musicali e live painting - spiegano i direttori del festival Sara Chissalè, Alberto Polita e Nicola Ferrarese -. Anche quest’anno abbiamo combinato la tradizione di modelli e personaggi storici come Lupo Alberto con il meglio del fumetto e dell’illustrazione emergenti a livello internazionale, con tantissimi artisti di spessore pronti a invadere il centro storico. Siamo molto contenti anche delle novità di quest’anno, tra cui le nuove sedi di Palazzo della Luce e soprattutto il Museo Nazionale Collezione Salce, dove verrà allestita la Mostra Mercato. Testimonianza vera e concreta della volontà del festival di espandersi sempre più e coinvolgere tutta la città».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

IL PROGRAMMA

Venerdì 23 settembre

· Ore 16.00-18.00

BRaT (giardino)

Lo vedi anche tu? - Letture e animazione

6-13 anni, gratuito

Lettori Giocare in Corsia (Lilt) + Lettori AbiBRaT

Un pomeriggio di letture e animazione di favole sul tema ambientale: verrà anche presentata e animata la prima favola di Rocking “Lo vedi anche tu?” Scritta da Giulia Angelon e Alice Scotti Marcello per Rocking Motion Aps - Illustrata da Chiara Tronchin.

I lettori saranno i volontari di GiC e AbiBRaT.

· Ore 18.30

Inaugurazione della mostra “Amianto Blu” di Amianto - Piola

· Ore 21.30

Inaugurazione della mostra “Gli anni difficili” di Max De Radiguès - Dump

Sabato 24 settembre

· Ore 10-19

Mostra Mercato - Museo Nazionale Collezione Salce

· 10.00-12.00

Progetto Giovani - Parcheggio Ex Pattinodromo

Tecniche di recitazione nel fumetto Fumetto

14+ anni, 5€, 20 posti

Rosalia Radosti

Il workshop esplorerà le basi del linguaggio non verbale e della recitazione del corpo per comprendere come far comunicare i personaggi a seconda delle varie situazioni con esempi interattivi e realizzazioni pratiche. Accessibile ad ogni livello di abilità tecnica.

· 10.00-12.00

Palazzo della Luce

World Building for narrative media

Fumetto

16+ anni, 5€, 15 posti

Alba BG

In questo workshop ci avvicineremo in modo generale al "world building for narrative media": cos'è e come sviluppare la concept art dall'inizio. Vedremo esempi professionali e alla fine proporremo esercizi di disegno per mettere in pratica tutto ciò che si imparerà durante il workshop.

· 10.00-12.00

Palazzo della Luce

Costruire un character design efficace

A cura della Scuola Internazionale di Comics - Padova

Fumetto

15+ anni, gratuito, 14 posti

Analisi e utilizzo delle forme base principali, costruzione di un manichino di base, caratterizzazione di un personaggio

· Ore 10.30-11.00

Chi ben comincia. Opere prime da non perdere

Silvia Righetti (Coconino), David Uno Marchetti (Hollow Press), Pastoraccia (Canicola), Xiao Jing Wu (Green Moon comics)

· Ore 11.00-11.30

BREVI RESPONSABILMENTE. La nuova stagione delle short stories a fumetti in Italia

Accappatoio (Diabolo), Upata (Diabolo), Simone Angelini (IFIX)

· Ore 11.30-12.00

CAPELLOSI DI NATURA. Quando gli autori Canicola si cimentano con scritture per l'infanzia Alessandro Tota (Canicola), Michelangelo Setola (Canicola)

· Ore 12

Inaugurazione delle mostre “Tutto un altro lupo” di Silve e AaVv e “Colorama: new voices in comics” - Fondazione Benetton

· Ore 13

Inaugurazione della mostra “Friends ends with an end” di Cristina Daura - Spazio Solido

· Ore 14.00-14.45

DALLE CARTELLE AI BALLOON. Scrittori e scrittrici nel fumetto Gianluca Morozzi (Green Moon comics), Niccolò Targhetta (Beccogiallo), Micol Beltramini (Il Battello a Vapore ed Edizioni BD)

· Ore 15.00-15.45

IL LAVORO PIÙ BELLO DEL MONDO. Cogliere lo zeitgeist con professionist* del settore Emanuele Rosso (MeFu), Flavio Rosati (AIA), Virginia Tonfoni (critica), Sarah Mazzetti (illustratice), Andrea Ciccarelli (editore Saldapress)

· Ore 15.00-17.00

BRaT

Dream Lab - Laboratorio di sceneggiatura e fumetto con Alex Dream Fumetto

11-14 anni, gratuito, 15 posti Valentino Villanova

DREAM LAB - Laboratorio di sceneggiatura e fumetto con Alex Dream Fred e Valentino Villanova creeranno assieme ai bambini una nuova avventura di Alex Dream.

Vale & Fred presentano DREAM LAB Creiamo insieme la nuova avventura a fumetti di Alex Dream, con il talento del disegnatore Valentino Villanova e la simpatia dello sceneggiatore Fred. Tutti i bambini sono invitati a partecipare a questo evento presso la BRaT - Biblioteca dei Ragazzi per contribuire alla realizzazione di una storia a fumetti della serie Alex Dream.

Vi aspettiamo numerosi perché ci divertiremo!

· 15.00-17.00

Progetto Giovani - Parcheggio Ex Pattinodromo

Musica e fumetto: character design di Trapkid

Fumetto

14+ anni, 5€, 15 posti

Roberto D'Agnano

Il workshop verrà introdotto con una chiacchierata sul processo creativo dietro a Trapkid ed il suo micromondo di comprimari, del rapporto tra musica e fumetto di come questi possono parlarsi per creare qualcosa di nuovo. Successivamente, ci sarà un approfondimento sul character design, su come rendere un personaggio riconoscibile e iconico, tramite un esercizio collettivo dove creeremo un personaggio del mondo di Trapkid partendo dai gusti musicali dei partecipanti al workshop.

· 15.00-17.00

Palazzo della Luce

Illustrazione

16+ anni, 5€, 15 posti

Giulia Rosa

L’ansia è uno di quei mostri interiori che difficilmente riusciamo a tenere

a bada. A volte è un groviglio scuro che ci si annoda attorno al petto, altre volte un mostriciattolo sotto il letto che non ci fa dormire. È sempre nuovo, sempre diverso e si adatta perfettamente alla struttura di ognuno di noi. Potremmo dire che è DISEGNATO su misura. Ma a volte i mostri personali possono essere trasformati in divertenti spunti di creatività

per realizzare illustrazione efficaci e soprattutto universali.

E perché no, esser cancellati via... qualche volta.

· Ore 16.00-16.45

DIS-LESSICO FAMIGLIARE. Rileggere i legami parentali attraverso il fumetto

Sara Garagnani (Add editore), Iris Biasio (Rizzoli Lizard), Agnese Innocente e Micol Beltramini (Il battello a vapore)

· Ore 17.00-17.45

FINALMENTE TU. L’atteso ritorno di quattro grandi talenti del fumetto contemporaneo

Nicolò Pellizzon (Coconino), Fabio Tonetto (Rizzoli Lizard), Lucia Biagi (Eris Edizioni), Marino Neri (Oblomov)

· Ore 18.00-18.45

TILLIE WALDEN: YOUNG ADULT O ADULT YOUNG?

Tillie Walden (Bao Publishing, Saldapress), Michele Foschini (Bao Publishing), Andrea Ciccarelli (Saldapress)

· Ore 18.30

Inaugurazione della mostra “Comfort zone” di Sarah Mazzetti – Palazzo Giacomelli, Spazio di Assindustria VenetoCentro

· Ore 20

Inaugurazione della mostra “Current mood” di Yu Cai – Spazio X

Domenica 25 settembre

· Ore 10-19

Mostra Mercato - Museo Nazionale Collezione Salce

· Ore 10.00-12.00

BRaT

Esploriamo le stagioni con gli animali del bosco

Illustrazione, lettura animata

4-6 anni, gratuito, 15 posti

Arianna Cicciò

Partendo dalla lettura degli albi illustrati della serie “In fondo al bosco” (Edizioni EL) affronteremo un viaggio attraverso le stagioni in compagnia di quattro amici speciali: Riccio, Lepre, Scoiattolo e Cincia. Armati di colla e forbici, costruiremo un “leporello” e, utilizzando la tecnica del collage, scopriremo i colori e le bellezze di ogni stagione. Alla fine del laboratorio ogni bambino porterà a casa il suo piccolo bosco illustrato.

· Ore 10.00-12.00

Progetto Giovani

Laboratorio di Tape Art

Tape art

14+ anni, 5€, 15 posti

Read my tape & Dino Richter Laboratorio di Tape Art sponsorizzato da CRE8tapes. Apprendi l'arte di disegnare con il nastro adesivo! Realizza la tua opera di tape art.

· Ore 10.00-12.00

Palazzo della Luce

L'uso narrativo della luce (colorazione digitale)

Fumetto

16+ anni, 5€, 15 posti

Claudia Palescandolo

L'uso di contrasti, tagli di luce e toni come guida nella narrazione

Come gestire la direzione, l'intensità e il colore della luce come strumento di regia per guidare il lettore lungo la tavola.

Si parlerà di:

- Scelta delle fonti di luce e come manipolarle in modo da disporre chiari e scuri in maniera utile

- Controllo dei contrasti

- Gestione del nero delle chine

· Ore 10.00-12.00

Palazzo della Luce

Il disegno della figura in movimento nei fumetti

A cura della Scuola Internazionale di Comics - Padova

Fumetto

15+ anni, gratuito, 14 posti

Dimensioni e proporzioni, dinamiche base del corpo, posture generali

· Ore 10.30-11.00

MORNING GLORY. L'erotismo di prima mattina

Gianluca Maconi e Alino (Comicon Edizioni)

· Ore 11.00-11.45

TUTTO UN ALTRO LUPO (TALK). Com'è nato e come si evolverà il makeover della Fattoria McKenzie

e del lupo azzurro più famoso d'Italia? Silver, Lorenzo La Neve, Matilde Simoni, Francesco Guarnaccia, Spugna, Mattia Secci, Valeria Appendino, Lonnie Bao, Roberto D'agnano, Fran, Nova, Dr Pira, Federico Gaddi

· Ore 12

Premio Carlo Boscarato - Fondazione Benetton Studi e Ricerche

· Ore 13

Inaugurazione delle mostre “Cervello di Gallina” di Silvia Righetti, “Dolce malinconia” di Agnese Innocente, “New school sorcerers” di Alba BG e Davilorium, “I sogni sono segni” di Irene di Oriente - Casa Robegan Ca’ da Noal

· Ore 14:00-14:45

SPACED-OUT. Immaginare mondi impossibili

Linnea Sterte (ADD), Lise e Talami (Coconino)

· Ore 15.00-17.00

BRaT

Tipi memorabili - Memory tipografico Tipografia

7-10 anni, gratuito, 15 posti

Tam tipi alla mano - Michela Gasparini Conoscete il gioco del memory? In questo laboratorio le carte da gioco saranno speciali, perché formate da coppie di lettere ma soprattutto perché stampate con dei timbri artigianali, fatti direttamente dai partecipanti. Si giocherà e sperimenterà con le forme dei caratteri e la stampa artigianale, per avere ognuno il proprio mazzo del memory.

· Ore 15.00-17.00

Progetto Giovani

Creazione di un bestiario fantastico tramite incisione xilografica Xilografia, illustrazione, rilegatura

14+ anni, 5€, 10 posti

Irene Di Oriente + Tabulae

A cura di Irene Di Oriente, autrice esposta in mostra a Casa Robegan e Davide Schileo-Tabulae, mastro incisore. Introdotta la tecnica xilografica e il bestiario medievale, ogni partecipante, partendo da un bozzetto, inciderà su matrice di piccolo formato, la propria bestia fantastica. Infine, tramite pressa xilografica, l'incisione verrà stampata.

· Ore 15.00-17.00

Palazzo della Luce

Streammare Arte dal vivo su Twitch Social Twitch

17+ anni, 5€, 15 posti

Pao (UrzRulez)

Cos'è e come funziona Twitch: funzionamento della chat, la meccanica dei raid, emoticon, reward con i punti canale, la monetizzazione

Perché streammare arte: Interazione = Creazione

Conclusioni finali sull'uso delle piatta- forme di live streaming per lo sviluppo di progetti artistici

Strumentazione base per principianti: Pc, Webcam, Microfono, luci, Tavoletta Grafica (opzionale).

Programmi per streammare

Obs Studio, Obs ninja, Streamele- ments, Streamlabs

Social correlati

Discord, Telegram, Patreon, Crawdfounding, Tik Tok, Youtube, Instagram

· Ore 15.00-15.45

BIO-GRAFICHE. La musica degli outsider

Simon Panella (Beccogiallo), Micol Beltramini e Francesca Ciregia (Edizioni BD), Antonio Holdenaccio (Bao Publishing)

· Ore 16.00-18.00

Storytelling School – via Montello 7a, Treviso, Italy

La scrittura invisibile Sceneggiatura

18+ anni, 5€, 14 posti

Lucio Perrimezzi e Tommaso De Stefanis

Come nasce un'idea e il rapporto sceneggiatore - disegnatore; world building, character building, analisi e approfondimenti su tutto ciò che c'è dietro la tavola disegnata.

· Ore 16.00-16.45

BIO-GRAFICHE. Paradossi dell'arte Lorenzo Coltellacci e Andrea Abiuso (Tunuè), Roberta Sakka Sacchi (Barta), Sara Colaone (Oblomov)

· Ore 17.00-17.45

FUMETTO DI MARCA. Da Treviso (e dintorni) con amore

Elisa Di Virgilio (Shockdom), Maurizio Zenga (Rogiosi), Andrea Sponchiado (In your face comics), Luca Vanzella, Paolo Gallina e Premio Mazzotti

· Ore 18.00-18.45

VINO, BIRRA E FANTASIA. Autoproduzione dalla pagina alla bottiglia

Con Roberto Bandiera (Vite) e Francesco Scalettaris e Gio Di Qual (Beccogiallo)