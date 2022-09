Treviso Comic Book Festival 2022: il programma della prima giornata

Al via venerdì 23 settembre la 19esima edizione del Treviso Comic Book Festival, rassegna internazionale dedicata al fumetto e all'illustrazione nel capoluogo della Marca dal 23 al 25 settembre. Nella serata di venerdì sono previste le prime due inaugurazioni delle 11 in calendario e l’avvio dei workshop creativi. Tanti gli artisti ma anche i turisti in arrivo in città in attesa dei due giorni clou di sabato e domenica con la mostra mercato.

L'avvio ufficiale dell’edizione 2022 sarà, come da tradizione, alle ore 18.30 alla Pizzeria Piola, sede espositiva ma anche partner del festival. Protagonisti i disegnatori e illustratori del collettivo di autoproduzione Amianto, nato nel 2016 e già molto promettente, con la mostra "Amianto Blu". Alle 21.30 invece appuntamento al Dump per la seconda inaugurazione. Il locale di galleria Bailo ospiterà "Gli anni difficili", una personale del più prolifico e promettente fumettista belga Max de Radiguès. I suoi fumetti hanno ricevuto molti premi e sono stati tradotti in moltissime lingue, soprattutto in fumetti che trattano l’adolescenza come filo conduttore, con protagonisti goffi e intenti nei loro drammi, ma trattati con leggerezza e profondità al tempo stesso. Entrambi gli appuntamenti saranno accompagnati dai dj set di Teste Scalze alla Piola e Alex Paone al Dump per dare un avvio festoso ed energico al festival. Al via sempre venerdì anche il primo dei 15 workshop creativi previsti con le letture alla BRaT - Biblioteca dei ragazzi, già sold out. Nel frattempo la città continua a collezionare nuove vetrine illustrate e si prepara ad accogliere i tanti artisti ma anche visitatori che si riverseranno nelle vie del centro nel weekend. Grande attesa per la Mostra Mercato al Palafoodracers del Museo Nazionale Collezione Salce, aperta sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Il programma

Venerdì 23 settembre

- Ore 16-18, BRaT (giardino): "Lo vedi anche tu? - Letture e animazione" 6-13 anni, gratuito. Un pomeriggio di letture e animazione di favole sul tema ambientale: verrà anche presentata e animata la prima favola di Rocking “Lo vedi anche tu?” Scritta da Giulia Angelon e Alice Scotti Marcello per Rocking Motion Aps - Illustrata da Chiara Tronchin. I lettori saranno i volontari di GiC e AbiBRaT.

- Ore 18.30 inaugurazione della mostra “Amianto Blu” di Amianto - Piola.

- Ore 21.30 inaugurazione della mostra “Gli anni difficili” di Max De Radiguès - Dump.