Treviso Comic Book Festival 2022: il programma di sabato

Con l’inizio del weekend Treviso Comic Book Festival, rassegna dedicata al fumetto e all’illustrazione di respiro internazionale, entra ufficialmente nel vivo. Sabato 24 settembre si parte alle ore 10 con l’apertura della Mostra Mercato nella sede di Santa Margherita del Museo Nazionale Collezione Salce ex santa Margherita (fino alle ore 19). A ruota il via agli incontri con gli autori a Palazzo della Luce e ai workshop per adulti e ragazzi tra il Progetto Giovani e ancora Palazzo della Luce. Giornata densa anche sul fronte delle inaugurazioni con l'apertura al pubblico di ben cinque mostre in diverse sedi tra cui gli Spazi Bomben di Fondazione Benetton Studi e Ricerche.

Dopo le inaugurazioni serali andate in scena ieri tra la Piola e il Dump, il sabato del Tcbf inizierà con l’attesa apertura della Mostra Mercato aka PalaFoodracers. Grazie a una convenzione con il Museo Nazionale Collezione Salce, scontatissimo il biglietto per accedere all’area della Mostra Mercato per l’intera giornata (3 euro per un giorno e 5 per entrambi), comprensivo anche dell’esposizione attualmente in corso al museo “Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni”, mentre per gli Under 18 l’ingresso sarà gratuito. Fino alle ore 19 il pubblico potrà aggirarsi tra ben 25 editori espositori e un’area interamente dedicata alle autoproduzioni, ma anche godere di un momento di ristoro nell’area Garden. Alle ore 16 è atteso un live painting di Marianna Ignazzi e Beatrice Bandiera, mentre per tutto il pomeriggio il dj set di Jack Torsani ed Edwarth farà da cornice musicale ai firmacopie con gli autori. Sono previste alle ore 12 le prime inaugurazioni della giornata, quella a Fondazione Benetton Studi e Ricerche: “Tutto un altro lupo”, che presenterà la nuova veste del celebre lupo azzurro, negli ultimi mesi in edicola reinterpretato da diversi nuovi autori tra i quali Dottor Pira, Francesco Guarnaccia, Nova (accompagnati da Roger Ramone). In parallelo si alza il sipario anche a “Colorama. New voices in comics” che prfesenterà le opere di un collettivo di stampatori e fumettisti berlinesi. Alle ore 13 apre le porte al pubblico Spazio Solido di via Inferiore con la personale di Cristina Daura, autrice spagnola che firma l’iconico manifesto dell’edizione 2022 del Tcbf. L’italiana Sarah Mazzetti, illustratrice per testate quali New Yorker e New York Times, sarà invece protagonista di una mostra a Palazzo Giacomelli, Spazio di Assindustria VenetoCentro, che inaugurerà alle ore 18.30. La giornata si chiuderà alle ore 20 allo Spazio X con la giovanissima Yu Cai, artista cinese che ha studiato a Venezia e molto popolare su Instagram per la sua arte pop e vaporwave.

Palazzo della Luce è invece il tempio degli incontri con gli autori che si susseguiranno con ritmo serrato nel corso della giornata. Tra i nomi di spicco c’è quello della giovane disegnatrice americana Tillie Walden (in collegamento dal Vermont, negli Usa), protagonista anche di una mostra proprio a Palazzo della Luce, poi autori affermati come Micol Beltramini, Marino Neri, Alessandro Tota, il talk con gli scrittori prestati al fumetto Gianluca Morozzi e Niccolò Targhetta e molto altro. La sede di via San Nicolò ospiterà anche alcuni workshop per adulti, mentre al Progetto Giovani (ex Pattinodromo) andranno in scena quelli per i più giovani: per entrambi sono ancora aperte le iscrizioni su www.tcbf.it e spaziano tra musica, illustrazione e sceneggiatura.

Il programma completo della giornata è consultabile al seguente link.