Torna la "Compagnia dei papa’" con la rassegna "Un palco a Santa Bona"

Rieccoli, tornano in scena più in forma che mai gli amici della Compagnia dei Papà e lo fanno dopo quasi due anni di silenzio forzato proprio l’anno del ventennale della nascita.

La compagnia riprende ufficialmente la sua attività cominciando proprio con la loro ultima creatura: “A CIAVE DEL VECIO”, una commedia scritta e diretta da Paolo Massone che aprirà la rassegna UN PALCO A SANTA BONA Sabato 6 novembre dalle ore 21:00, in replica sabato 13 novembre sempre alle 21:00.



Il vecchio Attilio, Duca di Val Gnagno e di Monte Panetta, ha tre figli inconcludenti che insistono pedanti affinché faccia testamento al fine di dar corso ai loro intenti segreti, ai loro sfizi e alle loro manie.

Umberto, il primogenito vuole trasformare la casa in un Bed & Breakfast, Riccardo, architetto inconcludente, spende e spande i risparmi del padre con il gioco d’azzardo, Marisa, invece, donna che bada più all’apparenza che alla sostanza, non vuol più sposare il Conte Lucillo, mandando così in fumo le aspirazioni del padre.

A complicare le cose ci si mette Luzìa, emotiva e scrupolosa infermiera brasiliana che, esasperata dalle intemperanze del nobile, è decisa a dare le dimissioni. Meno male che ci sono il Dottor Medici, il Notaio Trafega, e il paziente, comprensivo e fedele maggiordomo Guido a sostenere il povero Attilio.



INGRESSO CON OFFERTA LIBERA.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – TEL., SMS o WH al n. 347 5739255

Apertura teatro ore 20:15



MASCHERINA E GREEEN PASS OBBLIGATORIO

