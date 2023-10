A Treviso il concerto della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare

Il 7 ottobre il teatro comunale di Treviso " Mario Del Monaco" ospiterà per la prima volta nella sua storia il concerto della Banda dell'Aeronautica Militare tenuta a ”battesimo” nel 1937 dal compositore e direttore d’orchestra Pietro Mascagni. Un 'occasione per vivere le emozioni che gli elementi della Banda, diretti dal Maestro Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, doneranno alla cittadinanza con il loro vasto repertorio conosciuto ed apprezzato in numerosi palcoscenici nazionali ed internazionali.

Un concerto promosso dal Sindaco Mario Conte e dal Comandante del 51° Stormo Caccia Colonnello Emanuele Chiadroni per portare nel cuore della città di Treviso un “momento” musicale unico per il valore culturale e per il legame con i cento anni dell'Arma Azzurra; un ulteriore omaggio alla cittadinanza trevigiana da sempre legata ai reparti dell'Aeronautica presenti nel territorio, come testimonia il successo di presenze che si sta registrando quotidianamente alla mostra itinerante del centenario a Palazzo dei Trecento aperta fino al giorno 08 ottobre.

Concerto e mostra che consentiranno ancora una volta di fare solidarietà nell'ambito del progetto un “Dono dal Cielo" che l'Aeronautica Militare, nell'anno del suo centenario, ha deciso di destinare alla raccolta fondi per l’AIRC nella lotta contro il cancro. L’ingresso per assistere al concerto sarà gratuito e la prenotazione dei posti potrà essere effettuata al sito: https://teatrostabileveneto.it/