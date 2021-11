Il concerto per fagotto e pianoforte è il secondo evento dell'International Piano festival "Città di Treviso 2021". L’International Piano Festival è una delle maggiori manifestazioni, conosciuta anche a livello Europeo, dedicata specificatamente al pianoforte, inteso sia come strumento solista che come prestigioso interlocutore con altri strumenti. Una delle caratteristiche che distinguono il Festival da altre manifestazioni similari è la sua attenzione verso i giovani talenti.