Al Teatro Mario Del Monaco la splendida voce della soprano Hui He

Lunedì 31 agosto al Teatro Mario Del Monaco, nell’ambito del programma della Stagione Estiva “Tutti i gusti del teatro” proposta dal Teatro Stabile del Veneto e dal Comune di Treviso, la splendida voce della soprano cinese Hui He, accompagnata dal Quartetto d’archi Verona Lirica e dal pianoforte Roberto Corlianò, trasportano il pubblico lungo un suggestivo percorso musicale, fatto di pagine immortali del melodramma lirico e dei suoi più grandi compositori, da Bizet a Puccini, da Verdi a Ponchielli.

“Terra di pace me sembrava questa…” piange Manon Lescaut, “Vivi ancora, io son la vita…” canta Maddalena di Coigny in Andrea Chenier, mentre Turandot narra la storia della principessa Lou-Ling. Secondo il programma del concerto lirico, poi, la musica strumentale racconta in parafrasi la leggenda de Les pecheurs de perles e condurrà gli spettatori fra i fiori d’amore e i fiori di morte di Adriana Lecouvreur, mentre l’atmosfera della Cina con l’aria “Pamier, quanto è bella la mia città”.

Programma musicale

Al pianoforte, Roberto Corlianò

G. Bizet (1838 – 1875) Parafrasi da I pescatori di perle

G. Puccini (1858 – 1924) Sola, perduta, abbandonata da Manon Lescaut

A. Ponchielli (1834 – 1886) Suicidio da La Gioconda

U. Giordano (1867 - 1948) Parafrasi da Andrea Chenier

U. Giordano (1867 - 1948) La mamma morta da Andrea Chenier

G. Verdi (1813 - 1901) Tu che le vanità da Don Carlo

F. Cilea (1866 - 1950) Parafrasi da Adriana Lecouvreur

G. Puccini (1858 – 1924) In questa reggia da Turandot

Aria cinese Pamier, quanto è bella la mia città

Quartetto d’Archi Verona Lirica

Gunther Sanin violino, Mirela Lico violino, Luca Pozza viola, Sara Airoldi violoncello

Nata in Cina, Hui He, dopo aver studiato musica e canto presso il Conservatorio di Xi’an, vince nel 2000 il Secondo Premio al Concorso Internazionale “Plácido Domingo Operalia” tenutosi a Los Angeles e da lì comincia una carriera in continua salita che la porta oggi ad annoverare collaborazioni con tutti i più prestigiosi teatri d’opera del mondo (La Scala di Milano, l’Arena di Verona, il Metropolitan di New York, la Liryc Opera di Chicago, la Staatsoper di Vienna, la Deutsche Oper Berlin, la Staatsoper Berlin, Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, l’Opera Bastille di Parigi, il Linceu di Barcellona, Palau de les Arts a Valencia, NCPA a Pechino, NHK a Tokio) e con i più affermati direttori d’orchestra, (Lorin Maazel, Zubin Mehta, Daniel Oren,Fabio Luisi, Marco Armilliato, Andris Nelsons, Gustavo Dudamel).

Ha partecipato a produzioni di altissimo livello con registi di fama mondiale (Franco Zeffirelli, Hugo de Ana, Robert Wilson, Damiano Michieletto, Giancarlo Del Monaco, Keita Asari) e con colleghi cantanti di calibro artistico dei massimi livelli (Placido Domingo, Renato Bruson, Raina Kabaivanska, Giovanna Casolla, Dolora Zajick, Juan Pons, Roberto Alagna, Ambrogio Maestri).

Hui He ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti tra essi ricordiamo: Premio “Sergio Ravazzin” 2005 attribuito dall’Associazione “Le Voci” di Verona per il miglior debutto in Arena nel ruolo di Liù; il Premio “Giulietta” dell’Associazione Giuseppe Verdi di Verona per l’interpretazione di Aida, nell’anno 2007; Premio “Kaleidos” dell’Associazione Kaleidos di Palermo nell’anno 2009; nel 2010 le viene assegnato l’Oscar della Lirica dalla Fondazione Verona per l’Arena; insignita del premio “Luigi Illica” dal Comune di Castell’Arquato nell’anno 2011; Premio Verona Lirica dell’Associazione “Verona Lirica” nell’anno 2013.