Aspettando la Granfondo Pinarello: venerdì 8 le Onde Beat e sabato 9 i Los Massadores

Il prossimo fine settimana, Treviso è pronta ad accogliere ciclisti e accompagnatori provenienti da tutto il mondo impegnati domenica nella 25° Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana. La festa però, comincia già venerdì, con due concerti gratuiti offerti da Pinarello ad animare le serate del centro, per divertire non solo i turisti ma soprattutto i trevigiani.

Alle 21.30 di venerdì 8 luglio sul palco allestito in Borgo Mazzini sbarcheranno le Onde Beat. Ritmo irresistibile della musica italiana degli anni Sessanta a scaldare il pubblico, con un repertorio di grandi classici, da Edoardo Vianello a Mina, da Toni Renis a Enzo Jannacci, impossibili da ascoltare senza ballare.

Sabato 9 luglio sempre alle 21.30 toccherà invece alla sana follia dei Los Massadores, con il loro Mangimi Hendrix Tour, lo spettacolo con cui presentano l’omonimo album, l’ottavo per la band trevigiana. Tra gag irriverenti e brani dai testi demenziali (i titoli son tutto un programma: un gigolò a Camalò, Imbaucà, Bepi dal giasso…) sono pronti a regalare al pubblico una serata di risate.

La GranCicchetto: una sfida tutta da gustare

Treviso torna in sella il 10 luglio per la 25° Granfondo Pinarello e della Marca Trevigiana. Prima della gara, però, dal 1 al 9 luglio per le vie della città corre un’altra sfida, decisamente più facile: la GranCicchetto, un contest tra i migliori cicchetti trevigiani dedicati alla manifestazione. Un modo simpatico per far scoprire ai tanti ospiti e turisti presenti in città per la tradizionale Granfondo, un’altra tradizione trevigiana, quella del cicchetto ad accompagnare l’ombra o lo spritz. E un’occasione tutta da gustare anche per i trevigiani. Sono stati coinvolti undici locali attorno a Borgo Mazzini, il quartiere di riferimento della Granfondo: Antica Osteria Al Botegon, Osteria Arman, Equilibri, Caffè De Checchi, Pane e Caffè De Checchi, Burici, Etto, Snack bar Al Borgo, Caffetteria S. Agostino, Caffè delle rose, Butterfly Tavernetta. I cicchetti si possono votare sulla pagina Facebook Granfondo Pinarello (@facebook.com/granfondopinarello) e, ovviamente, assaggiare dal vivo. Il contest si chiude alle 15 di sabato 9 luglio, i vincitori saranno premiati nel corso del Talk Show “Il ciclismo si racconta”, un’altra iniziativa della Granfondo che vedrà coinvolti grandi protagonisti del mondo del ciclismo (a cominciare da Miguel Indurain), in programma sabato 9 luglio alle 18:00 in Borgo Mazzini