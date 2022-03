Aperte le iscrizioni per il 19^ Concorso Internazionale di Danza

Torna il Concorso Internazionale per danzatori, coreografi e scuole, giunto alla sua diciannovesima edizione. Si svolgerà il 2-3 aprile presso gli impianti de LA GHIRADA, città dello sport a Treviso. Si tratta di una delle più rilevanti iniziative legate al mondo della danza che si tengono in Veneto: “Finalmente torna questa grande opportunità - spiegano Anna Martinelli ed Ornella Camillo, co-presidenti di Progetto Danza Treviso e organizzatrici dello Stage Internazionale di Danza - si torna a ballare e a concorrere e lo faremo presso gli impianti de La Ghirada, laddove si svolgerà la prossima estate, a luglio, lo Stage Internazionale di Danza”.

Progetto Danza Treviso si occupa da oltre 35 anni di danza in tutte le sue forme e manifestazioni. «Il Concorso internazionale si rivolge in ugual misura a scuole professionali e a scuole che possiamo definire “amatoriali” - spiegano le due presidenti di Progetto Danza Treviso- perché anche quest’ultime richiedono una grande professionalità da parte dei maestri che si trovano a gestire allievi di livello eterogeneo e che “vivono” la danza come un hobby senza aspettative professionali. Per questo abbiamo creato una categoria scuole gold e una categoria scuole new talent ritenendo che fosse importante consentire una “gara” equa e per questo formativa ed interessante per tutti».

«È un importante momento di confronto fra danzatori solisti e gruppi di diverse età, stili e formazione. Esibirsi crea emozione, il confronto è sempre fonte di crescita e arricchimento, abbiamo scelto una prestigiosa giuria che saprà far emergere le eccellenze di ogni categoria, sono previsti numerosi premi e interessanti borse di studio presso importanti accademie e stage». La giuria di altissimo livello internazionale vede la partecipazione di Pino Alosa, uno dei maestri più richiesto nel mondo, di origini italiane, dal 2011 co-direttore artistico della Compañía Nacional de Danza di Madrid; con lui anche Gentian Doda grande maestro e coreografo di fama internazionale; Claudia Rossi, coreografa internazionale che molti, tra il grande pubblico (anche chi non è esperto di danza), ricordano per le sue partecipazioni televisive in prime-time su Rai e Mediaset; Fernando Lazaro, da 4 anni dirige la Performing Arts Studies di Carmen Roche ( Madrid), da 2 è coordinatore del MDC Modern Dance ( Madrid) ed infine, attualmente, è direttore del progetto Danza180; Paola Vismara, come prima ballerina ha interpretato i principali ruoli del repertorio classico nei teatri di tutto il mondo e dal 2011 è docente della Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, Frederic Olivieri, direttore della Scuola del Teatro della Scala; infine Nicola Biasutti prima ballerino partito dalla Scala di Milano e ha raggiunto l'Opera di Zurigo e poi l'Opera di Dresda ed oggi noto insegnate presso la JohnCranko Schule di Stoccarda. Le iscrizioni si chiuderanno il 18 marzo 2022. Per informazioni: www.progettodanza.org