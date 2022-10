Intellligenza artificiale – Istruzioni per l’uso

Indirizzo non disponibile

Intelligenza Artificiale: che cos’è? Cosa si intende per IA nel mondo di oggi? Qual è il suo futuro e quali i suoi limiti? Nel talk show “Intelligenza Artificiale – istruzioni per l’uso” si cercherà di dare risposta a tutte queste domande. A dare il loro punto di vista, due specialisti del settore: il dott. Cristiano Boscato, Vice Presidente di Injenia (Gruppo Maggioli) e il dott. Antonio Emanuele Cinà, ricercatore presso l’Università di Venezia. L’appuntamento è per venerdì 28 ottobre, alle 20.30, presso Villa Giovannina di Villorba.

La serata sarà moderata dall’attore e sceneggiatore Davide Stefanato, che un monologo iniziale aprirà la serata e introdurrà i due ospiti, che con veloci speech diranno la loro sulla situazione presente e futura dell’IA. A chiudere il talk show, un approfondimento dal punto di vista etico con l’intervento del prof. Paolo Pagani, docente di Filosofia Morale all’Università di Venezia. La serata è parte del più ampio ciclo di incontri “I Sapiens del terzo millennio”: per tre sere, sei tra docenti, ricercatori e imprenditori, diranno la loro su intelligenza artificiale, fake news, vecchi media e nuovi social e sul mondo del lavoro.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Treviso, vede il supporto di CentroMarca Banca come partner unico di progetto, il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed il patrocinio dei 3 comune che ospiteranno i tre eventi – Villorba, Mogliano Veneto e Paese. La partecipazione a 3 eventi è gratuita ma con prenotazione obbligatoria: visita il sito di Confartigianato Imprese Treviso per tutti i dettagli.