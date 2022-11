Cos’è il quiet quitting? Nuovo talk show per capire il mondo del lavoro oggi e domani

Si parla sempre più spesso del cosiddetto Quiet Quitting: ma cosa si intende con questo termine legato al mondo del lavoro? Cosa pensano e come vivono il lavoro i giovani d’oggi e cosa ricercano in un’azienda? Com’è cambiato il lavoro rispetto a trent’anni fa e come sarà tra trent’anni? E la pandemia come ha influito sul concetto e la percezione dello smart working e come si evolverà in futuro questo aspetto?

Questo e molto altro nel talk show “QUIET QUITTING. Adesso LAVORO si dice così” in programma venerdì 11 novembre, alle 20.30, presso il Cinema Manzoni di Paese. Con l’introduzione e moderazione del dott. Davide Stefanato, attore e sceneggiatore, diranno la loro opinione con veloci speech la dott.ssa Francesca Gazzola, psicologa d'impresa, e il dott. Paolo Ermano, docente di economia presso l’Università degli Studi di Udine.

A concludere la serata, il dott. Paolo Pagani, professore di filosofia morale presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che contribuirà all’approfondimento del tema con un intervento dal punto di vista etico. La serata conclude il più ampio ciclo di incontri “I Sapiens del terzo millennio”: per tre sere, sei tra docenti, ricercatori e imprenditori, hanno detto la loro su intelligenza artificiale, fake news, nuovi social e sul mondo del lavoro.

L’iniziativa, organizzata da Confartigianato Imprese Trevis ed i Circoli Comunali di Istrana, Mogliano Veneto, Paese, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba, vede il supporto di CentroMarca Banca come partner unico di progetto, il patrocinio della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso-Belluno ed il patrocinio dei 3 comune che ospiteranno i tre eventi – Villorba, Mogliano Veneto e Paese. La partecipazione all’eventi è gratuita ma con prenotazione obbligatoria: visita il sito di Confartigianato Imprese Treviso per tutti i dettagli oppure iscriviti qui: https://www.eventbrite.it/e/444619638307