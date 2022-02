Fondazione Benetton Studi Ricerche e Fondazione Imago Mundi presentano “Treviso Contemporanea”, nuova piattaforma di azione in ambito contemporaneo che vede unite le due fondazioni nel segno di una progettualità coerente, per un’indagine sul tempo presente che coniuga passato e futuro, in una prospettiva internazionale.



“Treviso Contemporanea” prende vita a partire da un triplice appuntamento espositivo che aprirà le porte al pubblico sabato 5 febbraio 2022 dipanandosi nel cuore della città di Treviso sino a domenica 29 maggio 2022. Frutto di una stretta collaborazione tra le due istituzioni, le tre mostre saranno allestite in altrettante sedi nel cuore della città - Ca’ Scarpa, la chiesa di San Teonisto e le Gallerie delle Prigioni - e agiranno, ciascuna secondo la propria visione e cifra, all’insegna di un tema comune, quello della necessità attualissima di “mappare il mondo” nella percezione storica e contemporanea, dalle forme tradizionali della lettura cartografica dello spazio terrestre alla trascrizione artistica nel rapporto che intercorre tra esperienza e rappresentazione, fino al lavoro di artisti e comunità provenienti dal mondo dell’arte aborigena australiana.



“Treviso contemporanea” inaugura proponendo un focus sul tema delle mappe intese come strumenti che aiutano a collocarci nello spazio fisico e a interpretare lo scenario sempre più complesso, globale e incessantemente connesso all’interno del quale oggi ci muoviamo.

“Mind the Map!”, organizzata dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, “Terra Incognita” e “Atlante Temporaneo”, organizzate da Fondazione Imago Mundi, sono i titoli di un itinerario comune che invita a riflettere sull’immagine del mondo, facendo esperienza, nel muoversi da una sede all’altra, della mappa stessa della città.



“Atlante Temporaneo. Cartografie del sé nell’arte di oggi"

A cura di Alfredo Cramerotti. Organizzata da Fondazione Imago Mundi

Gallerie delle Prigioni, in Piazza del Duomo 20



“Mind the Map! Disegnare il mondo dall’XI al XXI secolo”

A cura di Massimo Rossi. Organizzata da Fondazione Benetton Studi Ricerche

Ca' Scarpa, in via Canova 11



“Terra Incognita. L'inclusività è la strada giusta”



chiesa di San Teonisto, in via San Nicolò 31