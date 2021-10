Venerdì 22 ottobre ore 16.00 nel salone del palazzo dei Trecento si svolgerà il convegno “Imparare dalle api a volare lontano. Sostenibilità e cittadinanza attiva.” Promosso e organizzato dal Soroptimist International Club di Treviso, con il patrocinio e il sostegno del Comune di Treviso, Assessorato all’Ambiente, il convegno, partendo dallo studio delle api, intende promuovere una maggiore consapevolezza della sostenibilità ambientale sottolineando la necessaria, e non più rinviabile, alleanza con la natura e l’adozione di comportamenti responsabili.

L'incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è rivolto in particolare agli insegnanti delle scuole primarie di Treviso facenti parte degli Istituti Comprensivi e delle Scuole Paritarie che saranno i formatori e referenti dei laboratori che si svolgeranno nell’anno scolastico 2021/2022, nelle sedi delle scuole che hanno aderito e presso l’Azienda agricola biologica “Le api di Demetra” di Spresiano, partner del progetto.

“Treviso oasi delle api”, convegno e laboratori, è un progetto che ha tra i suoi obiettivi, quello di aumentare la sensibilizzazione, la conoscenza e la salvaguardia dello spettacolare mondo delle API, attraverso il coinvolgimento dei giovani in formazione, nell’ambito dello sviluppo delle loro competenze in chiave di cittadinanza. Solo dalla conoscenza puo? nascere l’amore e il rispetto verso la Natura e conseguentemente l‘impulso ad una tutela consapevole. Difatti le API, si occupano dell’impollinazione delle colture vegetali, contribuendo al mantenimento dell’ecosistema, fondamento della nostra stessa esistenza. Circa il 70% della nostra produzione alimentare dipende proprio dall’impollinazione delle api selvatiche e domestiche. Venendo meno le api, noi perderemo quei prodotti di cui ci nutriamo.

I cali costanti del numero di questi insetti sono decisamente preoccupanti e, uno studio a livello europeo del 2018, dichiara che il 40% delle api del Continente siano a forte rischio di estinzione.

Ad aprire i lavori il Sindaco di Treviso Mario Conte, la Presidente del Soroptimist International Club di Treviso Elisabetta Lucheschi, l’Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Treviso Alessandro Manera, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico di Treviso Barbara Sardella e il Presidente dell’Associazione Culturale Apicultori Veneti Giampaolo Pandolfi, l’Assessore all’Agricoltura Regione del Veneto Federico Caner, il Senatore Gianpaolo Vallardi. Seguiranno gli interventi di Gianpaolo Stiz, ISISS “G.B. Cerletti”, del MIUR con Franca Da Re e dell'apicoltutrice Selena Bonotto “Le api di Demetra”. Moderatrice Gloria De Prà, Soroptimist International Club Treviso.

Alessandro Manera, Assessore alle Politiche Ambientali del Comune di Treviso: “L’Amministrazione Comunale ha accolto con entusiasmo il progetto di Soroptimist di Treviso, riconoscendone la grande valenza, soprattutto a beneficio delle giovani generazioni. Si tratta di un’importante opportunità per far crescere la consapevolezza e la conoscenza del ruolo essenziale che gli insetti impollinatori giocano negli ecosistemi. Il convegno e le altre interessanti iniziative contribuiranno in modo significativo a trasmettere buone pratiche ed atteggiamenti individuali e collettivi orientati alla salvaguardia del prezioso, faticoso e gratuito lavoro delle api.

Elisabetta Lucheschi, Presidente di Soroptimist International Club Treviso: “Il Soroptimist International nel centenario della sua fondazione ha invitato tutti i club del mondo ad affrontare il tema della sostenibilità. L’Italia ha ideato il progetto nazionale di salvaguardia delle API - “L’ oasi delle api” - da cui il Club di Treviso ha messo a punto il service “Treviso oasi delle api” . Nel mondo siamo nate nel 1921, mentre il Club di Treviso è stato fondato nel 1961. Due date importanti che ricadono nel 2021 e che insieme alle socie stiamo festeggiano con due importanti service “Treviso oasi delle api” e il “Premio Goffredo Parise” con il sostegno alla scuola di reportage. Entrambi i service sono dedicati alla formazione dei giovani, ponendo molta attenzione alle professioni e all’impresa al femminile. Per noi è importante agire e lavorare in sinergia e in stretta connessione con la nostra città e provincia, coinvolgendo soprattutto le giovani generazioni”

Programma Convegno

Saluti istituzionali

ORE 16.00

Sindaco di Treviso Mario Conte

Presidente di Soroptimist International Club di Treviso Elisabetta Lucheschi

Soroptimist International e il progetto “L’oasi delle api”

Assessore alle Politiche Ambientali Alessandro Manera

Il ruolo dell’Ente Locale nella promozione della biodiversità e del popolamento delle api sul territorio

Dirigente Ufficio Scolastico di Treviso Barbara Sardella

Presidente Associazione Culturale Apicultori Veneti Giampaolo Pandolfi

Assessore all’Agricoltura Regione del Veneto Federico Caner

Senatore Gianpaolo Vallardi Presidente della 9° Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

ORE 16.30

Prof. Gianpaolo Stiz, ISISS “G.B. Cerletti”

In ascolto delle api: storie di saggezza sistemica

ORE 16.50

Dirigente tecnico MIUR Franca Da Re

L’educazione ambientale nei curricula scolastici

ORE 17.10

Apicultrice Selena Bonotto “Le api di Demetra”

Esperienze di apicultura. L’apicultura come prospettiva professionale per le donne.

ORE 17.30 |18.00

Spazio alle domande e chiusura Lavori

Moderatrice Gloria De Prà, Soroptimist International Club Treviso

Soroptimist International Club di Treviso

Il Soroptimist International è una Associazione di donne che mettono la propria professione

al servizio della società. E’ nato ad Oakland (California) il 3.10.1921, in Italia ha 5300 socie e 161 club, e? un’associazione mondiale di donne che rappresentano categorie professionali diverse e si impegnano attraverso azioni concrete, per promuovere la gender equality, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile.

Il Club di Treviso è stato fondato nel 1961 e , in questi 60 anni molti i service realizzati per la città in diversi ambiti, tra cui: educazione, contrasto alla violenza, economia, cultura, salute, empowerment.

