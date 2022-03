Cina, opportunità, minacce e contraddizioni

Un confronto aperto per discutere il tema Cina, seconda potenza economica mondiale e fulcro di dibattito internazionale, e per rispondere all’interrogativo: quali rischi e quali opportunità? "?? Cina China. Opportunità, minacce e contraddizioni di una grande potenza", ecco la tavola rotonda messa in piedi dalla FIOM CGIL trevigiana in programma venerdì 4 marzo, alle ore 17.30, all’Auditorium della CGIL in via Dandolo a Treviso e che vedrà, oltre a quella del segretario generale della sigla dei metalmeccanici Enrico Botter, la partecipazione del sinologo Maurizio Scarpari e del giornalista Simone Pieranni. A moderare Alessandro Zangrando de Il Corriere del Veneto. Porterà i saluti della Camera del Lavoro di Treviso il segretario generale Mauro Visentin.

“La volontà del Sindacato di organizzare questa tavola rotonda nasce dall’esigenza di provare a dare un contributo alla discussione intorno alla questione cinese – spiega Enrico Botter, segretario generale della FIOM CGIL di Treviso –. Crediamo sia utile fornire nuovi strumenti di analisi al fine di superare una visione spesso polarizzata sulla Cina e favorire un pensiero critico e non strettamente ideologico. Il peso e l’importanza economico-sociale sempre maggiori della Cina sullo scenario internazionale vedono necessario l’approfondimento, superando giudizi sommari, chiusure o aperture totali, per attrezzarsi e per definire gli elementi di opportunità e di minaccia che l’esponenziale crescita del paese asiatico comporta a livello globale e per il territorio”.

“La sensazione è che sia necessaria una terza via nel modo di relazionarsi a questa super potenza, ovvero una via che sappia vedere oltre e che quindi faccia maturare un modo di riferirsi a questa realtà più consapevole – afferma il segretario della FIOM CGIL –. A maggior ragione oggi che la Cina ha deciso di aprirsi al mondo e sfidare gli equilibri geopolitici, manifestandosi come soggetto politico ed economico in grado di competere sicuramente con l’Unione Europea, ma ancora di più con gli Stati Uniti. Ne è un esempio il colossale progetto internazionale sulla "Nuova via della seta" (BRI Belt and Road Initiative)”.

“La Cina non è più soltanto quella "fabbrica del mondo" che abbiamo conosciuto fino a un decennio fa, ha deciso di puntare tutto sullo sviluppo tecnologico e digitale e contendere il primato agli Stati Uniti, come dimostrato dalla competizione sul 5G. Dopo la salita al potere di Xi Jinping, nel 2013, non possiamo più pensare di non fare i conti con questa realtà e la sua influenza politica, economica, sociale e culturale, è il momento di cambiare il nostro paradigma – sottolinea Enrico Botter –. Per farlo abbiamo scelto due guide di eccezione, tra i massimi conoscitori del contesto cinese, il prof. Maurizio Scarpari e il giornalista de Il Manifesto Simone Pieranni, che sapranno accompagnarci in questo percorso facendoci aprire gli occhi e svelando le tante contraddizioni apparenti di un soggetto per noi ancora così lontano, ma mai come oggi così in veloce avvicinamento”.

Nel rispetto delle normative sul contenimento dell’epidemia da Covid, la partecipazione in presenza è su prenotazione su https://bit.ly/IncontroCina

La tavola rotonda sarà inoltre trasmessa in diretta streaming sui canali social della CGIL di Treviso Youtube e Facebook https://www.facebook.com/events/230808175845759?ref=newsfeed

Simone Pieranni giornalista de Il Manifesto

Simone Pieranni lavora come caporedattore al Manifesto e ha una rubrica su L’Espresso. Ha vissuto a lungo in Cina e ha scritto Red Mirror (2020, Laterza), tradotto in francese e spagnolo, e La Cina nuova (2021, Laterza) tradotto in spagnolo.

Maurizio Scarpari sinologo

Maurizio Scarpari, sinologo, fino al 2011 professore ordinario di Lingua cinese classica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha curato diverse mostre di archeologia cinese e pubblicato numerosi articoli e monografie. Per la collana «Grandi Opere» Einaudi ha curato La Cina, oltre quattromila pagine sulla civiltà cinese dalle origini ai giorni nostri (2008-2011).

Alessandro Zangrando giornalista de Il Corriere del Veneto

Alessandro Zangrando, laureato in Letteratura contemporanea, è il responsabile del settore cultura e spettacoli del Corriere del Veneto, inserto del Corriere della Sera. Collaboratore del Corriere della Sera e della Lettura, scrive prevalentemente di arte contemporanea. Appassionato di cultura asiatica, ha scritto sul viaggio in Giappone di Goffredo Parise e sull’influenza dello Zen sull’arte e sulla letteratura.