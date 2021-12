Treviso città a misura di donna, convegno a Santa Caterina

È necessaria una visione al femminile delle città? L’Amministrazione del Comune di Treviso, assessorati alle Pari Opportunità e all’Urbanistica, la Commissione Pari Opportunità e Rete al femminile ritengono di sì: sollecitare e accogliere le istanze provenienti dal mondo femminile vuol dire rendere la città più equa, più inclusiva e più adatta a raccogliere le sfide future.

Il percorso, che sfocerà a febbraio con il Festival “Treviso Città per le donne”, ha preso il via nel novembre scorso con l'evento dedicato al tema della sostenibilità ambientale e prosegue ora con questo convegno che affronterà il tema del progetto e della pianificazione della città con sguardo e sensibilità "al femminile". Questo nuovo evento, patrocinato da Università Ca’ Foscari di Venezia, Fondazione Architettura Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Centro Studi Urbanistici del Veneto, alimenta la riflessione sul tema generale della improrogabile necessità di politiche inclusive, introducendo al Festival "Treviso città per le donne" già in programma per febbraio 2022.

Treviso, fra l’altro, è risultata al primo posto in Italia nella classifica della qualità della vita pubblicata dal Sole 24 ore nell’indicatore relativo alla qualità della vita delle donne.

Il Convegno Idee innovative per un futuro sostenibile: "una città a misura di donna" si svolgerà mercoledì 15 dicembre alle ore 17 all’Auditorium di Santa Caterina.

L’architetto Gabriella Bravin, Componente del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Architettura Treviso coordinerà gli interventi di: Silvia Favaretto, poeta e Dottore di ricerca in studi iberici e angloamericani (Poetica dell'abitare femminile); Pietro Pedrocco Coordinatore della Commissione Territorio dell'Ordine degli Ingegneri di Venezia (Città, prossimità e spazio: morfogenesi epocali o rigenerazioni transitorie?); Elisa Rizzato Architetto e Consigliere dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Treviso (Progettare al femminile: nuove letture della professione e buone pratiche); Monica Carmen, Architetto e Redattore della rivista italiana Bioarchitettura (La rigenerazione urbana attraverso processi partecipativi: il caso della Città a misura di bambino di Merano); Roberto Bonaventura Dirigente settore Urbanistica Comune di Treviso (Le azioni del Comune di Treviso)

Iscrizione obbligatoria entro martedì 14 tramite mail: spaziodonna@comune.treviso.it. Ingresso con green pass.