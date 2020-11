Figli arrabbiati e genitori, formazione gratuita online al Centro della Famiglia

Un nuovo percorso gratuito di formazione online per comprendere e gestire le rabbie dei figli. Dopo l’avvio di “Nonni 2.0”, primo dei 6 cicli di appuntamenti a distanza della rassegna “Il Fare e L’Essere in Famiglia”, continuano le iniziative in orario serale rivolte a nonni e genitori per fronteggiare al meglio le nuove sfide educative poste dall’emergenza sanitaria. In partenza domani, martedì 3 novembre, dalle ore 21.00, “Grr, che rabbia!”, il calendario di quattro incontri online, ogni martedì fino al prossimo 24 novembre, per confrontarsi sulle ragioni che portano i bambini a perdere il controllo delle emozioni e individuare metodi creativi per affrontare queste manifestazioni del comportamento. Il percorso formativo di gruppo, coordinato dalla psicoterapeuta Marta Benvenuti, si rivolge ai genitori di bambini da 0 agli 11 anni.

Tutte le attività sono gratuite, per partecipare, contattare telefonicamente il Centro della Famiglia ai numeri 0422 582367 e 0422 545213 oppure inviare una e-mail a segreteria@consultoriotreviso.org