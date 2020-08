14° corso assaggiatori vino, Onav Treviso

Corso di I° livello per il conseguimento della Patente di “Assaggiatore di Vino” (riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV.



Il Corso è articolato in 14 lezioni teoriche ON LINE sul portale ZOOM e 5 lezioni pratiche di degustazione presso la sede PRO LOCO CAMALO' dalle 20.30 alle 22.30 circa.



Complessivamente saranno degustati oltre 50 Vini.



Dopo le 14 lezioni è prevista la sessione d’esame con una prova teorica ed una pratica di degustazione di 5 Vini.



Il corso è aperto a tutti, anche a chi è privo di qualsiasi esperienza in materia!



LE LEZIONI TEORICHE DEL CORSO SARANNO ON LINE ATTRAVERSO IL PORTALE ZOOM.



LE DEGUSTAZIONI E L'ESAME FINALE SARANNO PRESSO LA SEDE DELLA PRO LOCO DI CAMALO'.



PROGRAMMA:



22/09/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 1. Cos'è l'Onav, l'Assaggiatore, i sensi e la memoria DOCENTE: Vito Intini Presidente Nazionale ONAV



22/09/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 2. Quanto siamo sensibili al gusto? DOCENTE: Vito Intini Presidente Nazionale ONAV



24/09/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 3. Saper assaggiare DOCENTE: Francesco Iacono Direttore Nazionale ONAV



24/09/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 4. Legislazione ed etichetta dei vini DOCENTE: Francesco Iacono Direttore Nazionale ONAV



29/09/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' DEGUSTAZIONE VINI LEZIONI 1-2-3



01/10/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 5. La vite, origine di tutto DOCENTE Armido Bertolin



01/10/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 6.Enologia - Dal grappolo al mosto DOCENTE Armido Bertolin



06/10/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' DEGUSTAZIONE VINI LEZIONI 4-5-6



13/10/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 7.Enologia - Il mosto si trasforma DOCENTE Vincenzo Andrea Gerbi Presidente Comitato Scientifico ONAV



13/10/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 8.Enologia - La vinificazione in rosso DOCENTE Vincenzo Andrea Gerbi Presidente Comitato Scientifico ONAV



15/10/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 9.Enologia - La vinificazione in bianco DOCENTE Andrea Mattiello



15/10/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 10.Enologia - L'affinamento del vino DOCENTE Andrea Mattiello



20/10/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' DEGUSTAZIONE VINI LEZIONI 7-8-9



22/10/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 11. A volte qualcosa non va DOCENTE Daniela Guiducci



22/10/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 12. I vini speciali con spuma DOCENTE Daniela Guiducci



27/10/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' DEGUSTAZIONE VINI LEZIONI 10-11-12



29/10/2020 ORE 20.30 - ZOOM - LEZIONE 13. I vini speciali senza spuma DOCENTE Gregorio Cali'



29/10/2020 ORE 21.30 - ZOOM - LEZIONE 14. Enografia della Regione DOCENTE Cristina Battorti Delegato Onav Vicenza



03/11/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' DEGUSTAZIONE VINI LEZIONI 13-14



12/11/2020 ORE 20.30 - SEDE PRO LOCO CAMALO' ESAME FINALE







Costo del corso:



€ 490 per i non soci



€ 420 per i soci



€ 460 per gli Under 24 nati tra il 2002 ed il 1997



Per qualsiasi informazione potete contattare:



ONAV Treviso: mail treviso@onav.it



Delegato e Responsabile Corso: Alessandro Buso cell. 348 9349781