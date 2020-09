Corso di Dama per bambini/ragazzi

A ogni partecipante verrà dato un libretto per principianti e il tesseramento FID per il 2021. Con il tesseramento avrà diritto alla partecipazione di gare/tornei di dama per bambini/ragazzi. Per la massima sicurezza verrà assicurato le norme previste anti covid. Inizio prima lezione venerdì 09 ottobre.