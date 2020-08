🧵🧶✂️ Corso Di Ricamo🧵🧶✂️

Punto svizzero

Apprendi l'arte del ricamo, decora i tuoi tessuti con colori e trame sempre nuovi.

Dai sfogo alla tua fantasia!

Temi del percorso:

Introduzione del punto svizzero, sia dal lato teorico che paratico.

Creazione di un runner o presina.

il tutto sarà adattato ai partecipati in base alle loro capacità ed esigenze.

📆GIORNI ED ORARI

da giovedì 17 settembre per la durata di 8 incontri

dalle 20:30 alle 22:30.

17-24 settembre

1-8-15-22-29 ottobre

5 novembre

Le date e gli orari potrebbero subire delle variazioni.

🏫LUOGO

Le lezioni si terranno presso Villa Pontello.

Indirizzo: Via Pontello 27, Crocetta del Montello, TV.

💰COSTI

Il costo completo del corso è di 130€

È obbligatoria la quota associativa di iscrizione di € 10, sarà valida fino al 31 dicembre 2020.

Il corso si attiverà esclusivamente con un numero di iscritti pari o superiore ad 8.

Si ringrazia merceria Iridea per la collaborazione e l'attrezzatura.

potete visitare il loro negozio all'indirizzo: PIAZZA DELLE FORNACI N°2 CROCETTA DEL MONTELLO (TV)

Contatti del negozio:

TEL.0423 839128 FAX 0423 838796 email: iridea@irideaonline.com

✒️ISCRIVITI sul nostro sito oppure scrivici ai contatti sottostanti, ti risponderemo il prima possibile.

What's app: 3426723680 - Michael

Mail: associazioneculturaleanima@gmail.com

sito: https://associazioneculturaleanima.it/corso-di-ricamo/