Soccorritori Conegliano ODV organizza, come ogni anno, il corso di Introduzione al Primo Soccorso e Reclutamento Volontari Soccorritori aperto alla popolazione e gratuito.

Il corso si terrà a Conegliano, in Via M.Piovesana, 164 e inizierà giovedì 15 Settembre 2022 alle ore 20:30.

Le 10 lezioni teorico-pratiche avranno cadenza bisettimanale ( lunedì/giovedì salvo variazioni) e saranno tenute da medici e istruttori certificati.

Al termine del corso si terranno gli esami teorico-pratici e, per chi interessato, sarà possibile proseguire la formazione con il corso avanzato ed il tirocinio in ambulanza per diventare volontario.



I posti sono limitati e le pre-iscrizioni sono sempre soggette a riconferma da parte della Segreteria.